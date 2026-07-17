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Ямаль и Порро вернулись к тренировкам в общей группе за 2 дня до финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
21:53 17.07.2026 (обновлено: 22:05 17.07.2026)
Ямаль и Порро вернулись к тренировкам в общей группе за 2 дня до финала ЧМ

Ямаль и Порро вернулись к тренировкам в общей группе за два дня до финала ЧМ

© REUTERS / Hannah McKayЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Ламин Ямаль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Ламин Ямаль и защитник Педро Порро возобновили тренировки в общей группе со сборной Испанией за два дня до финального матча чемпионата мира по футболу против команды Аргентины.
  • Решающий матч мирового первенства пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по московскому времени.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Нападающий Ламин Ямаль и защитник Педро Порро возобновили тренировки в общей группе со сборной Испанией за два дня до финального матча чемпионата мира по футболу против команды Аргентины, сообщает COPE.
По информации источника, футболисты в пятницу занимались вместе с остальными игроками сборной. Сборная впервые перед финалом провела тренировку в полном составе.
Ямаль и Порро завершили полуфинальный матч против сборной Франции (2:0) с мышечным дискомфортом. В четверг они тренировались по индивидуальной программе. По данным COPE, в сборной не опасаются, что повреждения помешают футболистам принять участие в финале.
Решающий матч мирового первенства пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по московскому времени.
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