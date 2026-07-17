Ямаль и Порро вернулись к тренировкам в общей группе за 2 дня до финала ЧМ

Ямаль и Порро вернулись к тренировкам в общей группе за два дня до финала ЧМ

© REUTERS / Hannah McKay Ламин Ямаль © REUTERS / Hannah McKay Ламин Ямаль. Архивное фото