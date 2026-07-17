Ямаль и Порро вернулись к тренировкам в общей группе за 2 дня до финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Ламин Ямаль и защитник Педро Порро возобновили тренировки в общей группе со сборной Испанией за два дня до финального матча чемпионата мира по футболу против команды Аргентины.
- Решающий матч мирового первенства пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по московскому времени.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Нападающий Ламин Ямаль и защитник Педро Порро возобновили тренировки в общей группе со сборной Испанией за два дня до финального матча чемпионата мира по футболу против команды Аргентины, сообщает COPE.
По информации источника, футболисты в пятницу занимались вместе с остальными игроками сборной. Сборная впервые перед финалом провела тренировку в полном составе.
Решающий матч мирового первенства пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 по московскому времени.