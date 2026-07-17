"Бешикташ" хочет приобрести Бителло у московского "Динамо", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бителло, полузащитник московского футбольного клуба «Динамо», попал в список трансферных целей стамбульского «Бешикташа».
- Главный тренер «Бешикташа» Винченцо Итальяно запросил трансфер Бителло.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бразильский полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Бителло попал в список трансферных целей стамбульского "Бешикташа", сообщает A Spor.
По информации источника, трансфер Бителло запросил главный тренер "Бешикташа" Винченцо Итальяно.
Бителло 26 лет, он выступает за "Динамо" с 2023 года, в составе столичного клуба бразилец стал бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24. В минувшем сезоне он провел 37 матчей за "Динамо" в различных турнирах и забил шесть мячей. Портал Transfermarkt оценивает Бителло в 15 млн евро.