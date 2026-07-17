Кроме того, будущий премьер пообещал заняться децентрализацией власти из Лондона в пользу других регионов и заявил, что будет лидером "севера, юга, востока и запада, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии".

Всего Бернем выступал почти 30 минут. За все это время он произнес только одну фразу, касающуюся внешней политики, пообещав "восстановить репутацию Британии на мировой арене". Он не упомянул Украину, США, Иран и другие внешнеполитические темы.

Ранее Бернем в программной статье признал, что украинский конфликт привел к росту цен в Британии и создал проблемы для местных жителей. До этого он выступал за поддержку Киева. В мае 2026 года, когда Бернем уже рассматривался в качестве основного соперника Стармера, он решил "прояснить" свою позицию в отношении РФ в соцсети X. Он указал, что поддерживает Киев и антироссийские действия, в том числе отстранение российской сборной от чемпионата мира по футболу несколько лет назад. Также он посчитал угрозой якобы близкую к России позицию британских правых.