Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем избран новым лидером Лейбористской партии Великобритании.
- В своей первой речи Бернем пообещал прекратить внутренние распри в партии, заняться децентрализацией власти и восстановить промышленность.
- Будущий премьер-министр практически полностью обошел тему внешней политики и не упомянул Украину, США, Иран и другие внешнеполитические темы, пообещав лишь "восстановить репутацию Британии на мировой арене".
ЛОНДОН, 17 июл - РИА Новости. Будущий премьер-министр Великобритании Энди Бернем в своем первом выступлении в качестве лидера Лейбористской партии практически полностью обошел тему внешней политики и не упомянул Украину, выяснило РИА Новости, проанализировав его речь.
В пятницу глава Национального исполнительного комитета Лейбористской партии Шабана Махмуд заявила, что Бернем избран новым лидером партии. Ожидается, что передача премьерских полномочий состоится в понедельник.
В своей первой речи перед членами партии Бернем поблагодарил уходящего премьера Кира Стармера за работу и пообещал прекратить внутренние распри в партии. Он также осудил курс на приватизацию, взятый правительством покойного премьера Маргарет Тэтчер в 1980-х годах, и пообещал начать восстанавливать промышленность.
Кроме того, будущий премьер пообещал заняться децентрализацией власти из Лондона в пользу других регионов и заявил, что будет лидером "севера, юга, востока и запада, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии".
Всего Бернем выступал почти 30 минут. За все это время он произнес только одну фразу, касающуюся внешней политики, пообещав "восстановить репутацию Британии на мировой арене". Он не упомянул Украину, США, Иран и другие внешнеполитические темы.
Ранее Бернем в программной статье признал, что украинский конфликт привел к росту цен в Британии и создал проблемы для местных жителей. До этого он выступал за поддержку Киева. В мае 2026 года, когда Бернем уже рассматривался в качестве основного соперника Стармера, он решил "прояснить" свою позицию в отношении РФ в соцсети X. Он указал, что поддерживает Киев и антироссийские действия, в том числе отстранение российской сборной от чемпионата мира по футболу несколько лет назад. Также он посчитал угрозой якобы близкую к России позицию британских правых.