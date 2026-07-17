Рейтинг@Mail.ru
Энди Бернем обошел тему внешней политики и не упомянул Украину в своей речи - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 17.07.2026
Энди Бернем обошел тему внешней политики и не упомянул Украину в своей речи

Бернем обошел тему внешней политики и не упомянул Украину в своей первой речи

© REUTERS / Henry NichollsЭнди Бернем на специальной конференции руководства Лейбористской партии в Лондоне
Энди Бернем на специальной конференции руководства Лейбористской партии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Henry Nicholls
Энди Бернем на специальной конференции руководства Лейбористской партии в Лондоне
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем избран новым лидером Лейбористской партии Великобритании.
  • В своей первой речи Бернем пообещал прекратить внутренние распри в партии, заняться децентрализацией власти и восстановить промышленность.
  • Будущий премьер-министр практически полностью обошел тему внешней политики и не упомянул Украину, США, Иран и другие внешнеполитические темы, пообещав лишь "восстановить репутацию Британии на мировой арене".
ЛОНДОН, 17 июл - РИА Новости. Будущий премьер-министр Великобритании Энди Бернем в своем первом выступлении в качестве лидера Лейбористской партии практически полностью обошел тему внешней политики и не упомянул Украину, выяснило РИА Новости, проанализировав его речь.
В пятницу глава Национального исполнительного комитета Лейбористской партии Шабана Махмуд заявила, что Бернем избран новым лидером партии. Ожидается, что передача премьерских полномочий состоится в понедельник.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Руководство Великобритании подводит страну, заявил Вэнс
4 июля, 23:46
В своей первой речи перед членами партии Бернем поблагодарил уходящего премьера Кира Стармера за работу и пообещал прекратить внутренние распри в партии. Он также осудил курс на приватизацию, взятый правительством покойного премьера Маргарет Тэтчер в 1980-х годах, и пообещал начать восстанавливать промышленность.
Кроме того, будущий премьер пообещал заняться децентрализацией власти из Лондона в пользу других регионов и заявил, что будет лидером "севера, юга, востока и запада, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии".
Всего Бернем выступал почти 30 минут. За все это время он произнес только одну фразу, касающуюся внешней политики, пообещав "восстановить репутацию Британии на мировой арене". Он не упомянул Украину, США, Иран и другие внешнеполитические темы.
Ранее Бернем в программной статье признал, что украинский конфликт привел к росту цен в Британии и создал проблемы для местных жителей. До этого он выступал за поддержку Киева. В мае 2026 года, когда Бернем уже рассматривался в качестве основного соперника Стармера, он решил "прояснить" свою позицию в отношении РФ в соцсети X. Он указал, что поддерживает Киев и антироссийские действия, в том числе отстранение российской сборной от чемпионата мира по футболу несколько лет назад. Также он посчитал угрозой якобы близкую к России позицию британских правых.
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Вероятный преемник Стармера признал рост цен в Британии из-за Украины
9 июля, 18:26
 
В миреУкраинаКиевРоссияЭнди БернемКир СтармерМаргарет ТэтчерВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала