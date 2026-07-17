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"Зенит" продлил контракт с рекордсменом клуба Карасевым - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Баскетбол
 
15:00 17.07.2026
"Зенит" продлил контракт с рекордсменом клуба Карасевым

"Зенит" продлил контракт с форвардом Карасевым

© пресс-служба БК "Зенит" (Ольга Шмонина)Баскетболист "Зенита" Сергей Карасев
Баскетболист Зенита Сергей Карасев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© пресс-служба БК "Зенит" (Ольга Шмонина)
Баскетболист "Зенита" Сергей Карасев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетбольный клуб "Зенит" продлил контракт с форвардом Сергеем Карасевым.
  • Соглашение с форвардом будет действовать до конца сезона-2026/27.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Баскетбольный клуб "Зенит" продлил контракт с форвардом Сергеем Карасевым, сообщается на сайте петербургской команды Единой лиги ВТБ.
"Зенит" воспользовался опцией продления, предусмотренной контрактом с Карасевым. Соглашение с форвардом будет действовать до конца сезона-2026/27. Предстоящий сезон станет для Карасева девятым в составе "сине-бело-голубых".
Карасеву 32 года, вместе с "Зенитом" он стал чемпионом Единой лиги ВТБ и чемпионом России, завоевал Кубок России и два Суперкубка лиги ВТБ. Форвард является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (369), набранных очков (3276), сделанных подборов (969) и совершенных перехватов (306).
С 2013 по 2016 год Карасев играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и защищал цвета клубов "Кливленд Кавальерс" и "Бруклин Нетс". Баскетболист является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.
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