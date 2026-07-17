"Зенит" продлил контракт с рекордсменом клуба Карасевым

С 2013 по 2016 год Карасев играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и защищал цвета клубов "Кливленд Кавальерс" и "Бруклин Нетс". Баскетболист является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.