"Майами" с Голдиным проиграл "Торонто" в матче Летней лиги НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Торонто Рэпторс» победили «Майами Хит» в матче Летней лиги НБА со счетом 99:90.
- Самым результативным игроком «Майами Хит» стал Джамир Янг, который набрал 30 очков и сделал 12 подборов, а российский центровой Владислав Голдин набрал 8 очков и сделал 9 подборов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Майами Хит" проиграл "Торонто Рэпторс" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась победой канадской команды со счетом 99:90 (19:23, 38:24, 17:23, 25:20). Самым результативным по итогам матча стал оформивший дабл-дабл игрок "Хит" Джамир Янг (30 очков, 12 подборов). У "Торонто" больше всех очков набрал Аллен Грейвс (23).
Российский центровой "Майами" Владислав Голдин провел на паркете 26 минут 43 секунды, набрал 8 очков, сделал 9 подборов и отдал 1 результативную передачу.
Голдину 25 лет. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года, а после него подписал двусторонний контракт с "Майами". В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе "Майами" девять матчей, проводя на паркете в среднем менее трех минут. В конце июня СМИ сообщили, что "Майами" сделал квалификационное предложение Голдину.