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"Бруклин Нетс" с Деминым проиграл "Хьюстон Рокетс" в матче Летней лиги НБА - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Баскетбол
 
02:50 17.07.2026
"Бруклин Нетс" с Деминым проиграл "Хьюстон Рокетс" в матче Летней лиги НБА

Демин стал самым результативным игроком "Бруклина" в матче с "Хьюстоном"

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Хьюстон Рокетс» победил «Бруклин Нетс» в матче Летней лиги НБА со счетом 100:83.
  • Самым результативным игроком матча стал Брюс Торнтон из «Рокетс», набравший 23 очка, а у «Бруклина» больше всех очков набрал российский защитник Егор Демин — 21 очко.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Бруклин Нетс" проиграл "Хьюстон Рокетс" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась победой "Хьюстона" со счетом 100:83 (28:13, 21:21, 29:23, 22:26). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Рокетс" Брюс Торнтон, набравший 23 очка. У "Бруклина" больше всех очков набрал российский защитник Егор Демин - 21. Также он совершил три подбора и отдал три передачи, проведя на паркете чуть более 30 минут.
Демину 20 лет. Он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года и стал самым высоко выбранным россиянином в истории лиги. В дебютном сезоне НБА Демин сыграл в 52 матчах, набирая в среднем 10,3 очка, делая 3,2 подбора и отдавая 3,3 передачи за 25,2 минуты за игру. Россиянин пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы.
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БаскетболСпортЛас-ВегасЕгор ДеминБруклин НетсНБАХьюстон Рокетс
 
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