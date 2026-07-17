Банки обяжут раскрывать полную информацию о продуктах и услугах

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября 2027 года банки будут обязаны раскрывать полную информацию о своих продуктах и услугах.

Новый закон, разработанный при участии ЦБ РФ, регламентирует содержание стандарта о правилах информирования клиентов в офисах, на сайтах и в приложениях кредитных организаций.

Закон направлен на повышение осведомленности потребителей и искоренение практики использования банками "темных паттернов", которые манипулируют поведением клиентов.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах, соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года, сообщил Банк России.

"Банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения информации о продуктах и услугах банков будут установлены Стандартом деятельности кредитных организаций", – говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.

Закон, разработанный при участии Банка России, в пятницу одобрил Совет Федерации . Уточняется, что он вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

"Анализ поступающих к нам жалоб показывает: когда люди открывают вклады, берут кредит или хотят получить другие финансовые услуги в мобильных приложениях или через сайты банков, они часто не получают полную информацию о таких продуктах и услугах", – отметил регулятор.

Кредитные организации, как правило, делают акцент на их привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не полностью, добавили в ЦБ

Кроме того, как указали в Банке России, люди не всегда могут сразу понять, о каком продукте или услуге идет речь. Например, некоторые банки в разделе накоплений предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то что инвестиционные продукты не гарантируют получения дохода. Поскольку такая информация не является рекламой, требование законодательства о рекламе на нее не распространяется, уточнил регулятор.