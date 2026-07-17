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Банки обяжут раскрывать полную информацию о продуктах и услугах - РИА Новости, 17.07.2026
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14:45 17.07.2026 (обновлено: 14:46 17.07.2026)
Банки обяжут раскрывать полную информацию о продуктах и услугах

Банки с 1 сентября 2027 г обяжут раскрывать всю информацию о продуктах и услугах

© РИА Новости / Максим БогодвидТерминал выдачи талонов электронной очереди в отделении банка
Терминал выдачи талонов электронной очереди в отделении банка - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Терминал выдачи талонов электронной очереди в отделении банка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября 2027 года банки будут обязаны раскрывать полную информацию о своих продуктах и услугах.
  • Новый закон, разработанный при участии ЦБ РФ, регламентирует содержание стандарта о правилах информирования клиентов в офисах, на сайтах и в приложениях кредитных организаций.
  • Закон направлен на повышение осведомленности потребителей и искоренение практики использования банками "темных паттернов", которые манипулируют поведением клиентов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах, соответствующий закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года, сообщил Банк России.
"Банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения информации о продуктах и услугах банков будут установлены Стандартом деятельности кредитных организаций", – говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.
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Закон, разработанный при участии Банка России, в пятницу одобрил Совет Федерации. Уточняется, что он вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
"Анализ поступающих к нам жалоб показывает: когда люди открывают вклады, берут кредит или хотят получить другие финансовые услуги в мобильных приложениях или через сайты банков, они часто не получают полную информацию о таких продуктах и услугах", – отметил регулятор.
Кредитные организации, как правило, делают акцент на их привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не полностью, добавили в ЦБ.
Кроме того, как указали в Банке России, люди не всегда могут сразу понять, о каком продукте или услуге идет речь. Например, некоторые банки в разделе накоплений предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то что инвестиционные продукты не гарантируют получения дохода. Поскольку такая информация не является рекламой, требование законодательства о рекламе на нее не распространяется, уточнил регулятор.
Новый закон регламентирует содержание стандарта о правилах информирования клиентов в офисах, на сайтах и в приложениях кредитных организаций, указали в ЦБ. Это позволит повысить осведомленность потребителей и искоренить практику использования банками "темных паттернов", которые манипулируют поведением клиентов, обратил внимание Банк России.
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