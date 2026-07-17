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Путину предствят строительство нового тоннеля БАМ на ВЭФ, сообщил Трутнев - РИА Новости, 17.07.2026
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11:43 17.07.2026 (обновлено: 12:36 17.07.2026)
Путину предствят строительство нового тоннеля БАМ на ВЭФ, сообщил Трутнев

Трутнев: Путину представят строительство нового тоннеля БАМ на ВЭФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Юрий Трутнев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что строительство нового тоннеля на Байкало-Амурской магистрали планируют представить президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме.
  • Байкало-Амурская магистраль — одна из крупнейших железных дорог в мире, ее протяженность составляет 4287 километров.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Строительства нового тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) планируют представить президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил вице-премьер- полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Сейчас идет реконструкция Байкало-Амурской магистрали, строятся новые тоннели. Строительство нового тоннеля будет, надеюсь, представлено Владимиру Владимировичу Путину на Восточном экономическом форуме",- сказал Трутнев журналистам.
Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железных дорог в мире, общая протяженность которой от Тайшета (на западе) до Советской Гавани (на востоке) составляет 4287 километров. При этом БАМ построен в экстремально сложных природных и погодных условиях. Так, железная дорога пересекает семь горных хребтов, а 30 километров путей проходят в тоннелях.
Логотип Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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10 июля, 00:57
 
ЭкономикаРоссияВосточный экономический форум (ВЭФ)Владимир ПутинЮрий Трутнев
 
 
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