Путину предствят строительство нового тоннеля БАМ на ВЭФ, сообщил Трутнев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что строительство нового тоннеля на Байкало-Амурской магистрали планируют представить президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме.
- Байкало-Амурская магистраль — одна из крупнейших железных дорог в мире, ее протяженность составляет 4287 километров.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Строительства нового тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) планируют представить президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил вице-премьер- полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Сейчас идет реконструкция Байкало-Амурской магистрали, строятся новые тоннели. Строительство нового тоннеля будет, надеюсь, представлено Владимиру Владимировичу Путину на Восточном экономическом форуме",- сказал Трутнев журналистам.
Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железных дорог в мире, общая протяженность которой от Тайшета (на западе) до Советской Гавани (на востоке) составляет 4287 километров. При этом БАМ построен в экстремально сложных природных и погодных условиях. Так, железная дорога пересекает семь горных хребтов, а 30 километров путей проходят в тоннелях.
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10 июля, 00:57