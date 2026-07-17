Путину предствят строительство нового тоннеля БАМ на ВЭФ, сообщил Трутнев

Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железных дорог в мире, общая протяженность которой от Тайшета (на западе) до Советской Гавани (на востоке) составляет 4287 километров. При этом БАМ построен в экстремально сложных природных и погодных условиях. Так, железная дорога пересекает семь горных хребтов, а 30 километров путей проходят в тоннелях.