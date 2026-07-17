Аршавин назвал Возинью феноменом чемпионата мира 2026 года

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин назвал выступление вратаря команды Кабо-Верде Возиньи на чемпионате мира 2026 года футбольным феноменом.
Сборная Кабо-Верде принимала участие в чемпионате мира 2026 года, выйдя на мировое первенство впервые в своей истории. Кабовердцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Все три встречи сборная Кабо-Верде сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 уступила действующим чемпионам мира аргентинцам в дополнительное время - 2:3. Возинья по ходу турнира стал рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) среди вратарей, набрав 29,3 миллиона подписчиков.
"Мне кажется, чемпионат мира удался. Много хороших матчей. Есть свои звезды, свои герои, Возинья. Такой феномен, видишь, футбольный, что просто одну игру надо хорошо в футбол сыграть, и на тебя подписываются 20 миллионов человек", - заявил Аршавин в выпуске FONtour с ЧМ-2026.
"У Возиньи обводок успешных больше, чем у Роналду. Это неудивительно, в принципе. Он мяча чаще касался. Ну, может быть, при прочих равных в сборной Португалии считали, что ему лучше не давать, потому что потом он не отдаст или потеряет. Но такое бывает не только с Роналду, со всеми игроками. Для любого игрока, тем более такого большого, всегда трудно заканчивать. Всегда ты думаешь, что головой, условно, он все понимает и все видит, наверное, лучше даже, чем другие, но тело не то, движения не те", - добавил Роналду.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Джерси. В нем встретятся команды Испании и Аргентины, начало встречи - 22:00 мск.