Рейтинг@Mail.ru
Аршавин назвал Возинью феноменом чемпионата мира 2026 года - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:23 17.07.2026
Аршавин назвал Возинью феноменом чемпионата мира 2026 года

Аршавин назвал вратаря Кабо-Верде Возинью феноменом чемпионата мира 2026 года

© REUTERS / Phil NobleВозинья
Возинья - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Phil Noble
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин назвал выступление вратаря команды Кабо-Верде Возиньи на чемпионате мира 2026 года футбольным феноменом.
Сборная Кабо-Верде принимала участие в чемпионате мира 2026 года, выйдя на мировое первенство впервые в своей истории. Кабовердцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Все три встречи сборная Кабо-Верде сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 уступила действующим чемпионам мира аргентинцам в дополнительное время - 2:3. Возинья по ходу турнира стал рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) среди вратарей, набрав 29,3 миллиона подписчиков.
"Мне кажется, чемпионат мира удался. Много хороших матчей. Есть свои звезды, свои герои, Возинья. Такой феномен, видишь, футбольный, что просто одну игру надо хорошо в футбол сыграть, и на тебя подписываются 20 миллионов человек", - заявил Аршавин в выпуске FONtour с ЧМ-2026.
"У Возиньи обводок успешных больше, чем у Роналду. Это неудивительно, в принципе. Он мяча чаще касался. Ну, может быть, при прочих равных в сборной Португалии считали, что ему лучше не давать, потому что потом он не отдаст или потеряет. Но такое бывает не только с Роналду, со всеми игроками. Для любого игрока, тем более такого большого, всегда трудно заканчивать. Всегда ты думаешь, что головой, условно, он все понимает и все видит, наверное, лучше даже, чем другие, но тело не то, движения не те", - добавил Роналду.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Джерси. В нем встретятся команды Испании и Аргентины, начало встречи - 22:00 мск.
Сейв голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи в матче чемпионата мира-2026 против команды Испании - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
В честь вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи назвали новый вид слизня
11 июля, 00:55
 
ФутболВозиньяАндрей АршавинАрсенал (Лондон)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    С. Баэс
    66
    12
  • Теннис
    Завершен
    T. Valentova
    А. Корнеева
    53
    76
  • Футбол
    18.07 19:30
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
  • Футбол
    19.07 00:00
    Франция
    Англия
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала