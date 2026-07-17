Аршавин назвал Возинью феноменом чемпионата мира 2026 года

"Мне кажется, чемпионат мира удался. Много хороших матчей. Есть свои звезды, свои герои, Возинья. Такой феномен, видишь, футбольный, что просто одну игру надо хорошо в футбол сыграть, и на тебя подписываются 20 миллионов человек", - заявил Аршавин в выпуске FONtour с ЧМ-2026.

"У Возиньи обводок успешных больше, чем у Роналду. Это неудивительно, в принципе. Он мяча чаще касался. Ну, может быть, при прочих равных в сборной Португалии считали, что ему лучше не давать, потому что потом он не отдаст или потеряет. Но такое бывает не только с Роналду, со всеми игроками. Для любого игрока, тем более такого большого, всегда трудно заканчивать. Всегда ты думаешь, что головой, условно, он все понимает и все видит, наверное, лучше даже, чем другие, но тело не то, движения не те", - добавил Роналду.