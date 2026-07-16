В центре Дубая прогремели взрывы, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Дубая слышны взрывы, передает агентство Reuters.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Дубае гремят взрывы, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
"Взрывы слышны в центре Дубая", — говорится в публикации.
Никаких подробностей агентство не привело.
Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду в Ормузе, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.