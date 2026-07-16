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В центре Дубая прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2026
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19:29 16.07.2026 (обновлено: 20:25 16.07.2026)
В центре Дубая прогремели взрывы, пишут СМИ

Reuters: в центре Дубая слышны взрывы

© AP Photo / Fatima ShbairДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Дубай. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Дубая слышны взрывы, передает агентство Reuters.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Дубае гремят взрывы, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
"Взрывы слышны в центре Дубая", — говорится в публикации.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Иран пригрозил ударить по инфраструктуре США в случае атаки на его объекты
Вчера, 10:08
Никаких подробностей агентство не привело.
Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду в Ормузе, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
Американские военные наносят удар по Ирану - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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Вчера, 08:00
 
В миреДубайДональд ТрампОрмузский проливТегеран (город)
 
 
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