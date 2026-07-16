Россия обратилась в ВТО для разрешения спора с ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия запросила учреждение третейской группы ВТО для разрешения спора по Пограничному корректирующему углеродному механизму Евросоюза.
- Москва считает его дискриминационным и предназначенным для ограничения доступа конкурентной продукции на европейский рынок.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия попросила Всемирную торговую организацию создать третейскую группу для разрешения спора по Пограничному корректирующему углеродному механизму Евросоюза.
"Запрос направлен в соответствии со статьей 6 ДРС. Третейская группа, созданная в соответствии с запросом, должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО", — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.
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Москва считает ПКУМ дискриминационным инструментом, ограничивающим доступ импортных товаров на европейский рынок. Брюссель злоупотребляет "зеленой повесткой", чтобы создавать преимущества для европейских производителей, и нарушает базовые правила ВТО, добавило ведомство.
Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев назвал механизм торговым барьером и средством борьбы с "бегством" компаний в третьи страны.
"Конечно, Брюссель пытается представить это как меру по борьбе с изменениями климата. Однако это очень далеко от правды. Более того, даже если бы ПКУМ и был направлен на защиту окружающей среды, это не освобождало бы ЕС от соблюдения правил ВТО", — сказал он.
ПКУМ предполагает, что поставщики продукции, выпуск которой внутри самого ЕС спровоцировал бы существенные выбросы парниковых газов, должны покупать соответствующие сертификаты. В частности, речь идет об алюминии, удобрениях, цементе и стали.