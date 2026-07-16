Россия обратилась в ВТО для разрешения спора с ЕС

"Конечно, Брюссель пытается представить это как меру по борьбе с изменениями климата. Однако это очень далеко от правды. Более того, даже если бы ПКУМ и был направлен на защиту окружающей среды, это не освобождало бы ЕС от соблюдения правил ВТО", — сказал он.