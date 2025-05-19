https://ria.ru/20250519/spor-2017908943.html

Россия инициирует спор в ВТО против ЕС

Россия инициирует спор в ВТО против ЕС - РИА Новости, 19.05.2025

Россия инициирует спор в ВТО против ЕС

Россия инициирует спор в ВТО против Евросоюза из-за механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), говорится в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:53:00+03:00

2025-05-19T17:53:00+03:00

2025-05-19T18:59:00+03:00

экономика

россия

болгария

хорватия

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992897461_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d04cc9f9d130a2bff40de51d89c03ed2.jpg

ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. Россия инициирует спор в ВТО против Евросоюза из-за механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), говорится в заявлении организации."Российская Федерация обратилась в ВТО с просьбой провести консультации по разрешению споров с Европейским союзом и государствами-членами в отношении "Пакета мер ЕС трансграничного углеродного регулирования (CBAM)" и предполагаемых экспортных субсидий в рамках схемы ЕС по торговле квотами на выбросы парниковых газов. Запрос был разослан членам ВТО 19 мая", — сказано в документе. В ВТО уточнили, что, по мнению России, эти меры несовместимы с обязательствами Евросоюза по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, Соглашения о процедурах лицензирования импорта, Соглашения о субсидиях и компенсационных мерах, а также Протоколов о вступлении Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии и Литвы в ВТО. Консультации в рамках Всемирной торговой организации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение, не прибегая к дальнейшим судебным разбирательствам. Если по истечении 60 дней переговоры не привели к разрешению спора, истец может обратиться с просьбой о вынесении решения экспертной группой. CBAM предусматривает введение налогового сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу. Новый механизм призван не только стимулировать страны-экспортеры снижать углеродоемкость своей продукции, но и не допустить потери конкурентоспособности европейских производителей из-за широкого климатического регулирования в ЕС и его отсутствия за рубежом. Первый этап программы, которая будет постепенно внедряться в течение трех лет, начался 1 октября 2023 года. Он ориентирован на отрасли с высоким уровнем выбросов, включая цемент, удобрения, железо и сталь, алюминий, водород и электроэнергию. После этого CBAM будет постепенно расширяться, охватывая все больше секторов, пока не заработает в полную силу с 1 января 2026-го.

https://ria.ru/20240917/vto-1973094981.html

https://ria.ru/20250408/rossija-2010118595.html

россия

болгария

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, болгария, хорватия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз