Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Восток" продвинулись вглубь обороны противника.
- ВСУ потеряли за сутки свыше 490 боевиков, боевую бронированную машину, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" продвинулись вглубь обороны противника, ВСУ потеряли за сутки свыше 490 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника... Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что группировкой "Восток" нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вольное, Коломийцы, Маломихайловка, Подгавриловка, Просяная Днепропетровской области, Долинка, Любицкое, Никольское и Новосолошино Запорожской области.
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