В России выпустили первых ветеринарных интернов

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Первых в России ветеринарных интернов выпустил Донской государственный технический университет Первых в России ветеринарных интернов выпустил Донской государственный технический университет (ДГТУ) . Как сообщила пресс-служба вуза, пилотный проект, стартовавший два года назад, ориентирован на узкую специализацию и максимальную практику в ветеринарных клиниках и лабораториях.

По мнению ректора ДГТУ Бесариона Месхи, запуск первой в России ветеринарной интернатуры — это новая траектория практико-ориентированного образования в стране.

« "Мы осознанно пошли на социальное обязательство, приняв на обучение 15 слушателей исключительно за счет средств университета", — отметил он, назвав это "вкладом ДГТУ в подготовку кадрового резерва будущих наставников для интернатур по всей России".

В пресс-службе напомнили, что по результатам конкурса (четыре человека на место) было принято 40 человек из разных регионов России. Подготовка велась по шести образовательным программам — "Ветеринарная патология", "Визуальная диагностика", "Патология лошадей", "Ветеринарная терапия", "Ветеринарная офтальмология" и "Ветеринарная стоматология". По итогам обучения выпущено 29 интернов.

« "Тот факт, что до финиша дошли не все, объясняется высокой сложностью обучения, большим объемом практических занятий и строгим отбором. Некоторым студентам понадобилось дополнительное время для освоения компетенций. Они взяли академический отпуск, чтобы подтянуть практические навыки и сдать выпускные экзамены в следующем году", — рассказал директор Института живых систем ДГТУ Алексей Ермаков. По его мнению, это не показатель неудачи программы, а выполнение задачи по удержанию высокого качества образования.

Ветеринарная интернатура — форма последипломного обучения выпускников вузов, направленная на получение базовых практических навыков по выбранной специальности. Главная цель — закрепить теоретические знания и освоить первичные врачебные навыки для самостоятельной деятельности. Интерны большую часть времени работают с пациентами и ассистируют на операциях рядом с ведущими врачами в ветеринарных центрах, клиниках, лабораториях.

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По инициативе руководства вуза все выпускники программы "Ветеринарная офтальмология" сдали дополнительный практический экзамен — провели операцию под микроскопом, которая транслировалась онлайн. Ведущие европейские и американские ветеринары-офтальмологи, наблюдавшие за ходом операции, высоко оценили уровень подготовки российских интернов.

В 2026 году в ДГТУ планируют запустить новые ветеринарные программы по эндокринологии, онкологии, хирургии и анестезиологии.