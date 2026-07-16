Васильев предположил, до какой стадии дошла бы сборная России на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что сборная России по футболу на чемпионате мира 2026 года могла бы дойти как минимум до 1/8 финала, а при удачном стечении обстоятельств — до четвертьфинала.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.

Дмитрий Васильев отметил, что современный футбол становится более конкурентным благодаря интернациональности и выступлениям игроков из разных стран в сильнейших европейских клубах.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Сборная России по футболу на чемпионате мира 2026 года дошла бы как минимум до 1/8 финала, а при удачном стечении обстоятельств - до четвертьфинала турнира, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

"Наши высококлассные футболисты гармонично вписываются в европейский футбол. Достаточно посмотреть на Сафонова в "ПСЖ". Это невероятно. Его там буквально на руках носили. Вот вам и показатель уровня. Если бы Сафонов играл за сборную России на чемпионате мира, думаю, наша команда вполне могла бы претендовать на выход в 1/8 финала, а может быть, и в четвертьфинал. Почему нет?" - сказал Васильев.

По его словам, современный футбол становится все более конкурентным благодаря тому, что игроки из разных стран выступают в сильнейших европейских клубах. "Сейчас спорт стал очень интернациональным. Появилось много стран, от которых раньше никто не ожидал высоких результатов. То же самое происходит и в других видах спорта", - добавил Васильев.