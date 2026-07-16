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Васильев порассуждал о норвежских астматиках на фоне успехов сборной на ЧМ - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
15:17 16.07.2026 (обновлено: 15:19 16.07.2026)
Васильев порассуждал о норвежских астматиках на фоне успехов сборной на ЧМ

Васильев: успехи сборной Норвегии на чемпионате мира не вызывают вопросов

© Фото : Федерация биатлона Санкт-ПетербургаДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Федерация биатлона Санкт-Петербурга
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Васильев заявил, что успехи сборной Норвегии по футболу на чемпионате мира не вызывают вопросов.
  • По мнению Васильева, в лыжных видах спорта у норвежцев слишком много официально зарегистрированных астматиков.
  • Васильев подчеркнул, что футбольные успехи Норвегии объясняются исключительно спортивными причинами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что успехи сборной Норвегии по футболу на чемпионате мира не вызывают вопросов, в отличие от представителей страны в лыжных видах спорта, где, по его мнению, слишком много официально зарегистрированных астматиков.
Сборная Норвегии уступила команде Англии (1:2) в четвертьфинале и завершила выступление на чемпионате мира.
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"Я хотел бы, чтобы норвежцы, хотя бы норвежские журналисты, опубликовали информацию о том, сколько официально зарегистрированных астматиков в лыжных гонках и биатлоне и сколько таких же астматиков, например, в футболе. Думаю, весь мир удивился бы. В футболе, возможно, один-два астматика, а все остальные - здоровые. А основные астматики почему-то в лыжных гонках, биатлоне, лыжном двоеборье и так далее", - сказал Васильев.
По мнению олимпийского чемпиона, в видах спорта на выносливость сложилась необычная ситуация. "Здесь налицо избирательный подход именно к видам спорта на выносливость. Там, где нужна выносливость, там и наибольшее количество так называемых больных норвежских спортсменов. Пусть дадут данные, сколько астматиков в футболе, в других игровых видах спорта - в гандболе или где-то еще. Думаю, там будет один процент, а 90 процентов - это лыжи и биатлон", - отметил он.
При этом Васильев подчеркнул, что футбольные успехи Норвегии объясняются исключительно спортивными причинами. "Почему бы и нет? Многие норвежские футболисты сейчас играют в сильных европейских клубах. Посмотрите на этот чемпионат мира. Египтяне чуть не обыграли аргентинцев, которые потом вышли в финал. Таких команд становится все больше. Футбол прогрессирует, потому что лучшие игроки из разных стран выступают за ведущие европейские клубы. Это повышает общий уровень национальных сборных. Поэтому меня не удивляет, что норвежцы так хорошо выступили. Это не сенсация", - заключил Васильев.
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