Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Васильев заявил, что успехи сборной Норвегии по футболу на чемпионате мира не вызывают вопросов.

По мнению Васильева, в лыжных видах спорта у норвежцев слишком много официально зарегистрированных астматиков.

Васильев подчеркнул, что футбольные успехи Норвегии объясняются исключительно спортивными причинами.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что успехи сборной Норвегии по футболу на чемпионате мира не вызывают вопросов, в отличие от представителей страны в лыжных видах спорта, где, по его мнению, слишком много официально зарегистрированных астматиков.

Сборная Норвегии уступила команде Англии (1:2) в четвертьфинале и завершила выступление на чемпионате мира.

"Я хотел бы, чтобы норвежцы, хотя бы норвежские журналисты, опубликовали информацию о том, сколько официально зарегистрированных астматиков в лыжных гонках и биатлоне и сколько таких же астматиков, например, в футболе. Думаю, весь мир удивился бы. В футболе, возможно, один-два астматика, а все остальные - здоровые. А основные астматики почему-то в лыжных гонках, биатлоне, лыжном двоеборье и так далее", - сказал Васильев.

По мнению олимпийского чемпиона, в видах спорта на выносливость сложилась необычная ситуация. "Здесь налицо избирательный подход именно к видам спорта на выносливость. Там, где нужна выносливость, там и наибольшее количество так называемых больных норвежских спортсменов. Пусть дадут данные, сколько астматиков в футболе, в других игровых видах спорта - в гандболе или где-то еще. Думаю, там будет один процент, а 90 процентов - это лыжи и биатлон", - отметил он.