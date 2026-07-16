Рейтинг@Mail.ru
На Украине проходят митинги против отставки министра обороны Федорова - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 16.07.2026 (обновлено: 15:25 16.07.2026)
На Украине проходят митинги против отставки министра обороны Федорова

По всей Украине проходят митинги против отставки главы МО Федорова

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В нескольких украинских городах проходят акции против отставки министра обороны Михаила Федорова.
  • Протесты начались во Львове, Полтаве, Луцке, Днепропетровске, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В нескольких украинских городах проходят акции против отставки министра обороны Михаила Федорова, сообщило издание "Страна.ua".
«
"В Киеве люди вышли на митинг против отставки Федорова", — говорится в публикации.
© REUTERS / Thomas PeterАкция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве
Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве
По данным СМИ, протесты начались во Львове, Полтаве, Луцке, Днепропетровске, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Федоров провел на должности всего полгода. Парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что его преемником может стать руководитель МВД Игорь Клименко. Однако, по данным депутата Рады Марии Мезенцевой, тот не захотел менять работу.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
На Украине раскрыли, что произойдет после отставки Федорова
Вчера, 11:00
Как писала "Украинская правда", глава киевского режима на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией. Он также отметил, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он это сделать не может.
Зеленский 12 июля объявил о намерении снять Юлию Свириденко с поста премьера страны. Вскоре она подтвердила отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день глава киевского режима внес в Раду представление о назначении главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого премьером.
Западные СМИ и эксперты отмечали, что такая частота обновлений в украинской власти разрушительна, а сами новации происходят из-за конфликтов между отдельными людьми.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
На Украине заговорили о сдаче Киева после нового шага Зеленского
Вчера, 02:54
 
В миреУкраинаКиевЛьвовМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийИгорь КлименкоНафтогаз УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала