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На Украине проходят митинги против отставки министра обороны Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ В нескольких украинских городах проходят акции против отставки министра обороны Михаила Федорова.

Протесты начались во Львове, Полтаве, Луцке, Днепропетровске, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В нескольких украинских городах проходят акции против отставки министра обороны Михаила Федорова, сообщило издание "Страна.ua".

« "В Киеве люди вышли на митинг против отставки Федорова", — говорится в публикации.

© REUTERS / Thomas Peter Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве © REUTERS / Thomas Peter Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве

По данным СМИ, протесты начались во Львове, Полтаве, Луцке, Днепропетровске, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье.

Федоров провел на должности всего полгода. Парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что его преемником может стать руководитель МВД Игорь Клименко. Однако, по данным депутата Рады Марии Мезенцевой, тот не захотел менять работу.

Как писала "Украинская правда", глава киевского режима на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией. Он также отметил, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он это сделать не может.

Зеленский 12 июля объявил о намерении снять Юлию Свириденко с поста премьера страны. Вскоре она подтвердила отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день глава киевского режима внес в Раду представление о назначении главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого премьером.