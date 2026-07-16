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Зеленский неприлично повел cебя в присутствии фон дер Ляйен - РИА Новости, 16.07.2026
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05:51 16.07.2026 (обновлено: 15:58 16.07.2026)
Зеленский неприлично повел cебя в присутствии фон дер Ляйен

Зайончковская-Герник: Зеленский оскорбил Навроцкого, вручая орден фон дер Ляйен

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский вручает орден Европы председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен
Владимир Зеленский вручает орден Европы председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский вручает орден Европы председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский заочно нахамил президенту Польши Каролю Навроцкому во время вручения ордена Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
  • По словам депутата, Зеленский подчеркнул, что орден Европы у фон дер Ляйен "никто не отнимет из-за обиды на Навроцкого".
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заочно нахамил президенту Польши Каролю Навроцкому во время вручения ордена Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.
"Позор. Зеленский не удержался и, вручая фон дер Ляйен орден за помощь Украине, снова напал на Польшу и президента Навроцкого <…>, который справедливо лишил его ордена Белого орла за прославление виновников геноцида польских граждан. Как видите, его это задело", — написала она.
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По словам парламентария, Зеленский специально подчеркнул, что орден Европы у фон дер Ляйен "никто не отнимет из-за обиды на Навроцкого".
"Закончится ли наконец его отвратительная серия антипольских действий и оскорблений в адрес Польши?" — поинтересовалась евродепутат.
Зайончковская-Герник отметила, что "твердое слово" Зеленского ничего не стоит, а украинское правительство только и делает, что ухудшает отношения с соседней Польшей.
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Вчера Владимир Зеленский вручил фон дер Ляйен орден Европы — государственную награду Украины за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА, а также присвоил наименование "Имени героев УПА" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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