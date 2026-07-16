Зеленский неприлично повел cебя в присутствии фон дер Ляйен

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский заочно нахамил президенту Польши Каролю Навроцкому во время вручения ордена Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

По словам депутата, Зеленский подчеркнул, что орден Европы у фон дер Ляйен "никто не отнимет из-за обиды на Навроцкого".

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заочно нахамил президенту Польши Каролю Навроцкому во время вручения ордена Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети Владимир Зеленский заочно нахамил президенту Польши Каролю Навроцкому во время вручения ордена Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X

"Позор. Зеленский не удержался и, вручая фон дер Ляйен орден за помощь Украине, снова напал на Польшу и президента Навроцкого <…>, который справедливо лишил его ордена Белого орла за прославление виновников геноцида польских граждан. Как видите, его это задело", — написала она.

По словам парламентария, Зеленский специально подчеркнул, что орден Европы у фон дер Ляйен "никто не отнимет из-за обиды на Навроцкого".

"Закончится ли наконец его отвратительная серия антипольских действий и оскорблений в адрес Польши?" — поинтересовалась евродепутат.

Зайончковская-Герник отметила, что "твердое слово" Зеленского ничего не стоит, а украинское правительство только и делает, что ухудшает отношения с соседней Польшей.

Вчера Владимир Зеленский вручил фон дер Ляйен орден Европы — государственную награду Украины за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА, а также присвоил наименование "Имени героев УПА" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.