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Тысячи аргентинцев празднуют выход сборной в финал ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
00:58 16.07.2026
Тысячи аргентинцев празднуют выход сборной в финал ЧМ по футболу

РИА Новости: тысячи аргентинцев отмечают выход сборной в финал чемпионата мира

© пресс-служба Кубка мираЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© пресс-служба Кубка мира
Лионель Месси. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл - РИА Новости. Тысячи аргентинцев танцуют, прыгают и ликуют на улицах Буэнос-Айреса, отмечая выход национальной сборной в финал чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
В среду Аргентина победила Англию в полуфинале ЧМ со счетом 2:1 и прошла в финал, где встретится со сборной Испании.
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В Буэнос-Айресе люди стягиваются в центр города, к обелиску, где всегда празднуют победы сборной. Толпа перекрыла широкий проспект 9 июля.
"Месси! Месси! Месси!" - слышны повсюду крики.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в среду вышел на поле в возрасте 39 лет и 21 дня, став самым возрастным полевым игроком в истории полуфиналов ЧМ.
"Смелость и страсть привели нас в финал! Аргентина показала, что такое настоящий футбол! Это была красивая игра!" - сказал РИА Новости болельщик Карлос.
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С ним согласна и жительница Буэнос-Айреса Мария, которая считает победу над Англией даже более важной, чем возможную будущую победу в финале.
"Хорошо, что я не сердечник, но и у меня все внутри ходило, когда истекали минуты, а у англичан уже был гол", - сказал, в свою очередь, Хуан, который, несмотря на свои 74 года, вышел вместе с другими болельщиками праздновать победу на улицу.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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