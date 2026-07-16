Тысячи аргентинцев празднуют выход сборной в финал ЧМ по футболу

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл - РИА Новости. Тысячи аргентинцев танцуют, прыгают и ликуют на улицах Буэнос-Айреса, отмечая выход национальной сборной в финал чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.

В среду Аргентина победила Англию в полуфинале ЧМ со счетом 2:1 и прошла в финал, где встретится со сборной Испании.

В Буэнос-Айресе люди стягиваются в центр города, к обелиску, где всегда празднуют победы сборной. Толпа перекрыла широкий проспект 9 июля.

"Месси! Месси! Месси!" - слышны повсюду крики.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в среду вышел на поле в возрасте 39 лет и 21 дня, став самым возрастным полевым игроком в истории полуфиналов ЧМ.

"Смелость и страсть привели нас в финал! Аргентина показала, что такое настоящий футбол! Это была красивая игра!" - сказал РИА Новости болельщик Карлос.

С ним согласна и жительница Буэнос-Айреса Мария, которая считает победу над Англией даже более важной, чем возможную будущую победу в финале.

"Хорошо, что я не сердечник, но и у меня все внутри ходило, когда истекали минуты, а у англичан уже был гол", - сказал, в свою очередь, Хуан, который, несмотря на свои 74 года, вышел вместе с другими болельщиками праздновать победу на улицу.