Тухель сделал откровенное признание о матче за третье место на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель заявил, что матч за бронзовые медали чемпионата мира по футболу не нужен его участникам и игрокам сборной Франции.
- Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с командой Испании, а англичане 18 июля сыграют в матче за третье место с французами.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель заявил, что матч за бронзовые медали чемпионата мира по футболу не нужен его участникам.
В среду сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами со счетом 2:1, забив дважды за семь минут в концовке, и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. В финале сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Матч пройдет 19 июля в Нью-Джерси. Англичане в матче за третье место 18 июля сыграют в Майами с французами.
15 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
55’ • Энтони Гордон
85’ • Энцо Фернандес
90’ • Лаутаро Мартинес
"Никто из наших игроков, ни из французских, не хочет играть этот матч. Все хотят играть в финале. Мы сделали все, чтобы туда попасть. Все играют, чтобы выиграть чемпионат мира, но так уж получилось. У нас на один день меньше отдыха, чем у французов, но мы сделаем это профессионально", - цитирует Тухеля Sky Sports.