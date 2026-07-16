Тухель сделал откровенное признание о матче за третье место на ЧМ-2026

"Никто из наших игроков, ни из французских, не хочет играть этот матч. Все хотят играть в финале. Мы сделали все, чтобы туда попасть. Все играют, чтобы выиграть чемпионат мира, но так уж получилось. У нас на один день меньше отдыха, чем у французов, но мы сделаем это профессионально", - цитирует Тухеля Sky Sports.