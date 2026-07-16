Трамп посетит финальную игру ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп посетит прием FIFA в Trump Tower в Нью-Йорке, а затем в воскресенье — матч чемпионата мира между Испанией и Аргентиной.
- Каролин Левитт заявила, что текущий чемпионат мира по футболу — самый посещаемый, безопасный и успешный в истории США.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит финальную игру чемпионата мира по футболу в воскресенье между сборными Испании и Аргентины, сообщила в четверг официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
Она также выразила мнение, что проходящее мировое первенство по футболу "стало самым посещаемым, самым безопасным и самым успешным чемпионатом мира в истории США".