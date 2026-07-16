Трамп посетит финальную игру ЧМ по футболу

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит финальную игру чемпионата мира по футболу в воскресенье между сборными Испании и Аргентины, сообщила в четверг официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Она также выразила мнение, что проходящее мировое первенство по футболу "стало самым посещаемым, самым безопасным и самым успешным чемпионатом мира в истории США".