Тюкавин поделился целями на предстоящий сезон в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром в сезоне-2026/27.
- В субботу "Динамо" дома сыграет против московского ЦСКА в матче Братского кубка.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром в сезоне-2026/27.
"По количеству голов не думал, но цель на следующий сезон - стать лучшим бомбардиром", - заявил Тюкавин на пресс-конференции.
В минувшем сезоне Тюкавин сыграл 31 матч и забил 13 голов. В сентябре спортсмен вернулся после разрыва крестообразной связки правого колена. Он получил травму в мартовской выездной встрече чемпионата России против "Ростова", после чего перенес операцию.
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