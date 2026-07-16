Тюкавин поделился целями на предстоящий сезон в РПЛ

"По количеству голов не думал, но цель на следующий сезон - стать лучшим бомбардиром", - заявил Тюкавин на пресс-конференции.

В минувшем сезоне Тюкавин сыграл 31 матч и забил 13 голов. В сентябре спортсмен вернулся после разрыва крестообразной связки правого колена. Он получил травму в мартовской выездной встрече чемпионата России против "Ростова", после чего перенес операцию.