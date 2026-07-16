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Тюкавин поделился целями на предстоящий сезон в РПЛ - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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15:20 16.07.2026 (обновлено: 15:28 16.07.2026)
Тюкавин поделился целями на предстоящий сезон в РПЛ

Тюкавин заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром сезона-2026/27

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНападающий "Динамо" Константин Тюкавин
Нападающий Динамо Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром в сезоне-2026/27.
  • В субботу "Динамо" дома сыграет против московского ЦСКА в матче Братского кубка.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром в сезоне-2026/27.
В субботу "Динамо" дома сыграет против московского ЦСКА в матче Братского кубка.
"По количеству голов не думал, но цель на следующий сезон - стать лучшим бомбардиром", - заявил Тюкавин на пресс-конференции.
В минувшем сезоне Тюкавин сыграл 31 матч и забил 13 голов. В сентябре спортсмен вернулся после разрыва крестообразной связки правого колена. Он получил травму в мартовской выездной встрече чемпионата России против "Ростова", после чего перенес операцию.
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