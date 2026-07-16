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Минздрав: сложностей с получением медпомощи ранеными бойцами СВО нет - РИА Новости, 16.07.2026
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13:58 16.07.2026 (обновлено: 13:59 16.07.2026)
Минздрав: сложностей с получением медпомощи ранеными бойцами СВО нет

Плутницкий: сложностей с получением медпомощи ранеными участниками СВО нет

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий сообщил, что раненые участники СВО могут без сложностей получать медицинскую помощь в гражданской сети здравоохранения.
  • 44 региона совместно с Министерством обороны занимаются лечением раненых бойцов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Никаких сложностей с получением медицинской помощи ранеными участниками СВО в гражданской сети здравоохранения сейчас не возникает, сообщил заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий.
«
"Вчера была коллегия, после этого было совещание, которое проводил наш министр, еще раз было руководство Главного военно-медицинского управления, на коллегии было отмечено, что никаких сложностей сейчас с получением медицинской помощи ранеными военнослужащими в гражданской сети здравоохранения не возникает", - сказал Плутницкий в ходе круглого стола Совета Федерации.
Он добавил, что 44 региона России выполняют задачи по лечению раненых бойцов совместно с министерством обороны. Минздрав РФ, по его словам, постоянно находится в контакте с ведомством.
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