Минздрав: сложностей с получением медпомощи ранеными бойцами СВО нет

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"Вчера была коллегия, после этого было совещание, которое проводил наш министр, еще раз было руководство Главного военно-медицинского управления, на коллегии было отмечено, что никаких сложностей сейчас с получением медицинской помощи ранеными военнослужащими в гражданской сети здравоохранения не возникает", - сказал Плутницкий в ходе круглого стола Совета Федерации.