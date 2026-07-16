Чемпион России в составе "Зенита" Сутормин стал игроком "Факела"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Сутормин перешел в футбольный клуб «Факел».
- Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на один год, он присоединился к команде на правах свободного агента.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полузащитник Алексей Сутормин перешел в "Факел", сообщается в Telegram-канале воронежского футбольного клуба.
Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на один год. Сутормин присоединился к команде на правах свободного агента. В сезоне-2025/26 он провел 22 матча за самарские "Крылья Советов", не отметившись результативными действиями.
Сутормин также представлял московское "Строгино", астраханский "Волгарь", "Оренбург", петербургский "Зенит", в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, "Сочи" и "Ростов". На его счету три матча и один гол за сборную России.
Вернувшийся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя год "Факел" начнет новый сезон 25 июля домашним матчем с махачкалинским "Динамо".
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