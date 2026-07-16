Жителя Дагестана арестовали за убийство односельчанина

"Сулейман-Стальским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя села Ашага-Стал, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… В отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 сентября 2026 года", – говорится в сообщении пресс-службы судов.