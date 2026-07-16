Жителя Дагестана арестовали за убийство односельчанина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане арестовали жителя Сулейман-Стальского района, подозреваемого в убийстве односельчанина.
- По данным СК, он нанес ему ножевые ранения во время конфликта после свадьбы.
МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Суд в Дагестане арестовал жителя Сулейман-Стальского района, подозреваемого в убийстве односельчанина, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
В СУСК России по Дагестану сообщили, что в ночь на 14 июля на окраине села Ашага-Сталь Сулейман-Стальского района между двумя местными жителями произошел конфликт, в ходе которого 27-летний подозреваемый нанес 23-летнему знакомому не менее девяти ударов ножом в различные части тела. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.
"Сулейман-Стальским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя села Ашага-Стал, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… В отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 сентября 2026 года", – говорится в сообщении пресс-службы судов.
В дагестанском СУСК уточнили РИА Новости, что 13 июля у убитого была свадьба, и встреча конфликтовавших мужчин, закончившаяся трагедией, произошла после торжества.