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Жителя Дагестана арестовали за убийство односельчанина - РИА Новости, 16.07.2026
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17:47 16.07.2026
Жителя Дагестана арестовали за убийство односельчанина

Жителя Дагестана арестовали за убийство односельчанина после его свадьбы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане арестовали жителя Сулейман-Стальского района, подозреваемого в убийстве односельчанина.
  • По данным СК, он нанес ему ножевые ранения во время конфликта после свадьбы.
МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Суд в Дагестане арестовал жителя Сулейман-Стальского района, подозреваемого в убийстве односельчанина, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
В СУСК России по Дагестану сообщили, что в ночь на 14 июля на окраине села Ашага-Сталь Сулейман-Стальского района между двумя местными жителями произошел конфликт, в ходе которого 27-летний подозреваемый нанес 23-летнему знакомому не менее девяти ударов ножом в различные части тела. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.
"Сулейман-Стальским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя села Ашага-Стал, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… В отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 сентября 2026 года", – говорится в сообщении пресс-службы судов.
В дагестанском СУСК уточнили РИА Новости, что 13 июля у убитого была свадьба, и встреча конфликтовавших мужчин, закончившаяся трагедией, произошла после торжества.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанСулейман-Стальский районРоссия
 
 
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