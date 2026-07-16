Еще один храм Костромского кремля будет восстановлен

КОСТРОМА, 16 июл – РИА Новости. Восстановление Успенского собора Костромского кремля началось в Костроме, сообщила администрация Костромской области.

По данным обладминистрации, воссоздание уничтоженного в советские годы Костромского кремля началось в 2015 году по инициативе губернатора Сергея Ситникова. Глава региона и митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт получили благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Проект поддержал известный российский благотворитель, руководитель ООО "Корпорация ВИТ" Виктор Тырышкин. За 10 лет был полностью восстановлен один из самых сложных архитектурных памятников храмового комплекса кремля - Богоявленский собор.

"Сегодня в Костроме после длительной подготовки началась заливка фундамента воссоздаваемого Успенского собора. До этого на месте строительных работ подготовлены 198 свай, выполнена арматурная обвязка подушки фундамента. В течение месяца после заливки бетон будет набирать прочность, после чего строители приступят к возведению кирпичных стен", - говорится в сообщении.

Благодаря тому, что все необходимые археологические работы были уже проведены, сроки строительства второго храма значительно сокращаются, отмечают в областной администрации.