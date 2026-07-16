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Еще один храм Костромского кремля будет восстановлен - РИА Новости, 16.07.2026
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
18:22 16.07.2026
Еще один храм Костромского кремля будет восстановлен

Восстановление Успенского собора Костромского кремля началось в Костроме

© Фото : Администрация Костромской областиЗаливка фундамента Успенского собора в Костроме
Заливка фундамента Успенского собора в Костроме - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Администрация Костромской области
Заливка фундамента Успенского собора в Костроме
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КОСТРОМА, 16 июл – РИА Новости. Восстановление Успенского собора Костромского кремля началось в Костроме, сообщила администрация Костромской области.
По данным обладминистрации, воссоздание уничтоженного в советские годы Костромского кремля началось в 2015 году по инициативе губернатора Сергея Ситникова. Глава региона и митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт получили благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Проект поддержал известный российский благотворитель, руководитель ООО "Корпорация ВИТ" Виктор Тырышкин. За 10 лет был полностью восстановлен один из самых сложных архитектурных памятников храмового комплекса кремля - Богоявленский собор.
"Сегодня в Костроме после длительной подготовки началась заливка фундамента воссоздаваемого Успенского собора. До этого на месте строительных работ подготовлены 198 свай, выполнена арматурная обвязка подушки фундамента. В течение месяца после заливки бетон будет набирать прочность, после чего строители приступят к возведению кирпичных стен", - говорится в сообщении.
Благодаря тому, что все необходимые археологические работы были уже проведены, сроки строительства второго храма значительно сокращаются, отмечают в областной администрации.
"Воссоздание собора очень важно для Костромы и с точки зрения архитектуры и сохранения истории, и духовного значения. Кремль - знаковое место. Люди приходят помолиться и полюбоваться этой красотой", - подчеркнул глава региона Сергей Ситников.
 
Костромская областьКостромаСергей Ситников
 
 
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