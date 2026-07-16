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Премьер Болгарии оказался "под наблюдением" ЕС из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2026
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10:08 16.07.2026 (обновлено: 10:44 16.07.2026)
Премьер Болгарии оказался "под наблюдением" ЕС из-за Украины, пишут СМИ

Monde: премьер Болгарии Радев оказался под наблюдением ЕС из-за Украины

© AP Photo / Emrah GurelПремьер-министр Болгарии Румен Радев
Премьер-министр Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Премьер-министр Болгарии Румен Радев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Болгарии Румен Радев оказался под пристальным вниманием ЕС из-за позиции по Украине, пишет Monde.
  • София недавно отказалась участвовать в "коалиции желающих" и угрожала наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премьер Болгарии Румен Радев оказался под пристальным вниманием Евросоюза из-за позиции по Украине, пишет газета Monde со ссылкой на источники в Брюсселе.
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"Сейчас Радев "под наблюдением", — говорится в публикации.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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15 июля, 14:39
Издание напомнило, что София недавно отказалась участвовать в "коалиции желающих" и угрожала наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций.
Впрочем, отметила Monde, в Брюсселе не испытывают серьезной обеспокоенности в отношении Радева, поскольку Болгария якобы не может позволить себе разрыв с ЕС.
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9 июля, 22:50
Во время предвыборной кампании политик заявлял о стремлении поддерживать отношения с Москвой без ущерба для курса Софии на евроатлантическое сотрудничество.
Во вторник премьер Болгарии объявил, что страна больше не будет участвовать в "коалиции желающих", которая настаивает на продолжении военной помощи Украине. По его словам, урегулирование конфликта возможно только путем дипломатии.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Британия и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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