Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Болгарии Румен Радев оказался под пристальным вниманием ЕС из-за позиции по Украине, пишет Monde.

София недавно отказалась участвовать в "коалиции желающих" и угрожала наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премьер Болгарии Румен Радев оказался под пристальным вниманием Евросоюза из-за позиции по Украине, пишет газета Monde со ссылкой на источники в Брюсселе.

« "Сейчас Радев "под наблюдением", — говорится в публикации.

Издание напомнило, что София недавно отказалась участвовать в "коалиции желающих" и угрожала наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций.

Впрочем, отметила Monde, в Брюсселе не испытывают серьезной обеспокоенности в отношении Радева, поскольку Болгария якобы не может позволить себе разрыв с ЕС.

Во время предвыборной кампании политик заявлял о стремлении поддерживать отношения с Москвой без ущерба для курса Софии на евроатлантическое сотрудничество.

Во вторник премьер Болгарии объявил , что страна больше не будет участвовать в "коалиции желающих", которая настаивает на продолжении военной помощи Украине. По его словам, урегулирование конфликта возможно только путем дипломатии.

В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Британия и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.