Премьер Болгарии объявил о выходе страны из "коалиции желающих"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Болгарии Румен Радев анонсировал выход страны из "коалиции желающих".
- Он считает, что урегулирование конфликта возможно только через дипломатический подход, а не силовое давление.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Болгария больше не будет участвовать в "коалиции желающих", заявил премьер-министр республики Румен Радев, чьи слова передает Bloomberg.
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"Мы не участвуем в объединении, настаивающем на продолжении финансовой и военной помощи Украине", — рассказал политик журналистам.
По словам Радева, урегулирование конфликта возможно только через дипломатический подход.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.