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Премьер Болгарии объявил о выходе страны из "коалиции желающих" - РИА Новости, 14.07.2026
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12:22 14.07.2026 (обновлено: 12:48 14.07.2026)
Премьер Болгарии объявил о выходе страны из "коалиции желающих"

Радев: Болгария выходит из "коалиции желающих" по Украине

© REUTERS / Tom NicholsonПремьер-министр Болгарии Румен Радев во время прибытия на саммит "коалиции желающих" в Париже. 13 июля 2026 года
Премьер-министр Болгарии Румен Радев во время прибытия на саммит коалиции желающих в Париже. 13 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Премьер-министр Болгарии Румен Радев во время прибытия на саммит "коалиции желающих" в Париже. 13 июля 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Болгарии Румен Радев анонсировал выход страны из "коалиции желающих".
  • Он считает, что урегулирование конфликта возможно только через дипломатический подход, а не силовое давление.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Болгария больше не будет участвовать в "коалиции желающих", заявил премьер-министр республики Румен Радев, чьи слова передает Bloomberg.
«

"Мы не участвуем в объединении, настаивающем на продолжении финансовой и военной помощи Украине", — рассказал политик журналистам.

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По словам Радева, урегулирование конфликта возможно только через дипломатический подход.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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