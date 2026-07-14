Премьер Болгарии объявил о выходе страны из "коалиции желающих"

"Мы не участвуем в объединении, настаивающем на продолжении финансовой и военной помощи Украине", — рассказал политик журналистам.

По словам Радева, урегулирование конфликта возможно только через дипломатический подход.

В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.