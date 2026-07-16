Шоколад в России дешевеет шестой месяц подряд

Краткий пересказ от РИА ИИ Цены на шоколад в России снижаются шестой месяц подряд, с начала года килограмм шоколада подешевел почти на 2%.

Снижение цен на шоколад происходит на фоне нормализации мировых цен на какао-бобы, которые опустились на 16,3% в первом полугодии.

Финансовый советник Алексей Родин отметил, что розничный рынок реагирует на глобальные тренды спустя несколько месяцев.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Цены на шоколад в России снижаются шестой месяц подряд, в целом с начала года килограмм шоколада подешевел почти на 2%, подсчитало РИА Новости по данным Росстата.

Так, если в январе килограмм шоколада стоил в среднем 1 554,06 рубля, то уже в июне — 1 527,87 рубля. Таким образом, "сладкий" ценник сократился на 1,7% к началу года.

В целом же цены на шоколад в текущем году постепенно снижаются: в феврале стоимость опустилась до 1 549 рублей, в марте — до 1 542 рублей, в апреле и мае — примерно до 1 530 рублей.

Аналитик объяснил, что шоколад дешевеет на фоне того, как нормализуются мировые цены на какао-бобы. Так, в январе-июне стоимость какао-бобов опустилась на 16,3% — до 4 165 долларов за тонну.

"Мировые цены на какао резко снизились после рекордного роста, и теперь этот тренд начинает отражаться на стоимости шоколада в магазинах", — объяснил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин