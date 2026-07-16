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Шоколад в России дешевеет шестой месяц подряд - РИА Новости, 16.07.2026
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04:03 16.07.2026 (обновлено: 09:26 16.07.2026)
Шоколад в России дешевеет шестой месяц подряд

РИА Новости: в России килограмм шоколада за 6 месяцев подешевел почти на 2%

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкШоколад
Шоколад - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цены на шоколад в России снижаются шестой месяц подряд, с начала года килограмм шоколада подешевел почти на 2%.
  • Снижение цен на шоколад происходит на фоне нормализации мировых цен на какао-бобы, которые опустились на 16,3% в первом полугодии.
  • Финансовый советник Алексей Родин отметил, что розничный рынок реагирует на глобальные тренды спустя несколько месяцев.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Цены на шоколад в России снижаются шестой месяц подряд, в целом с начала года килограмм шоколада подешевел почти на 2%, подсчитало РИА Новости по данным Росстата.
Так, если в январе килограмм шоколада стоил в среднем 1 554,06 рубля, то уже в июне — 1 527,87 рубля. Таким образом, "сладкий" ценник сократился на 1,7% к началу года.
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В целом же цены на шоколад в текущем году постепенно снижаются: в феврале стоимость опустилась до 1 549 рублей, в марте — до 1 542 рублей, в апреле и мае — примерно до 1 530 рублей.
Аналитик объяснил, что шоколад дешевеет на фоне того, как нормализуются мировые цены на какао-бобы. Так, в январе-июне стоимость какао-бобов опустилась на 16,3% — до 4 165 долларов за тонну.
"Мировые цены на какао резко снизились после рекордного роста, и теперь этот тренд начинает отражаться на стоимости шоколада в магазинах", — объяснил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
"Стоит отметить при этом, что розничный рынок реагируют на глобальные тренды спустя несколько месяцев, что и произошло сейчас, когда цены на шоколад пошли вниз", — добавил он.
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ЭкономикаРоссияАлексей РодинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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