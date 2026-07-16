Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Аргентины обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Встреча в Атланте завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Аргентины.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сборная Аргентины обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча в Атланте завершилась со счетом 2:1 в пользу южноамериканской сборной. В составе победителей отличились Энцо Фернандес (85-я минута) и Лаутаро Мартинес (90+2). Ассистентский дубль оформил Лионель Месси. У англичан мяч забил Энтони Гордон (55).

Перед матчем болельщики команд освистали гимн страны соперника. В 1982 году между Аргентиной и Великобританией состоялась война за владение Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Конфликт завершился поражением аргентинских войск.

Капитан сборной Аргентины Месси вышел на поле в возрасте 39 лет и 21 дня, став самым возрастным полевым игроком в истории полуфиналов чемпионата мира. С 12 голевыми передачами он является лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира. В стартовом составе аргентинцев также сыграл Джулиано Симеоне. Его отец Диего Симеоне участвовал в матче 1/8 финала чемпионата мира 1998 года против сборной Англии (2:2, 4:3 по пенальти), по итогам стычки с ним англичанин Дэвид Бекхэм получил красную карточку.

Команды встретились на чемпионатах мира в шестой раз. Счет личных игр стал равный - 3-3. Аргентинцы также выигрывали на турнирах 1986 и 1998 годов. В 1986 году на чемпионате мира в Мексике Диего Марадона оформил дубль в ворота сборной Англии (2:1), забив первый мяч рукой, а второй - после сольного прохода. Англичане побеждали в 1962, 1966, 2002 годах.

В финале действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки аргентинцы сыграют с действующими чемпионами Евро испанцами, матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Аргентинцы являются трехкратными чемпионами мира (1978, 1986, 2022). Это шестой раз в истории, когда действующие чемпионы вышли в финал турнира, защитить титул удавалось только итальянцам (1934, 1938) и бразильцам (1958, 1962).