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Сборная Аргентины обыграла Англию и вышла в финал ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
00:05 16.07.2026 (обновлено: 00:31 16.07.2026)
Сборная Аргентины обыграла Англию и вышла в финал ЧМ-2026

Аргентина обыграла Англию и вышла в финал ЧМ

© REUTERS / Agustin MarcarianЭпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026
Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Agustin Marcarian
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу.
  • Встреча в Атланте завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Аргентины.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сборная Аргентины обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча в Атланте завершилась со счетом 2:1 в пользу южноамериканской сборной. В составе победителей отличились Энцо Фернандес (85-я минута) и Лаутаро Мартинес (90+2). Ассистентский дубль оформил Лионель Месси. У англичан мяч забил Энтони Гордон (55).
ЧМ по футболу 2026
15 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Англия
1 : 2
Аргентина
55‎’‎ • Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
85‎’‎ • Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
90‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Перед матчем болельщики команд освистали гимн страны соперника. В 1982 году между Аргентиной и Великобританией состоялась война за владение Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Конфликт завершился поражением аргентинских войск.
Капитан сборной Аргентины Месси вышел на поле в возрасте 39 лет и 21 дня, став самым возрастным полевым игроком в истории полуфиналов чемпионата мира. С 12 голевыми передачами он является лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира. В стартовом составе аргентинцев также сыграл Джулиано Симеоне. Его отец Диего Симеоне участвовал в матче 1/8 финала чемпионата мира 1998 года против сборной Англии (2:2, 4:3 по пенальти), по итогам стычки с ним англичанин Дэвид Бекхэм получил красную карточку.
Команды встретились на чемпионатах мира в шестой раз. Счет личных игр стал равный - 3-3. Аргентинцы также выигрывали на турнирах 1986 и 1998 годов. В 1986 году на чемпионате мира в Мексике Диего Марадона оформил дубль в ворота сборной Англии (2:1), забив первый мяч рукой, а второй - после сольного прохода. Англичане побеждали в 1962, 1966, 2002 годах.
В финале действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки аргентинцы сыграют с действующими чемпионами Евро испанцами, матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Аргентинцы являются трехкратными чемпионами мира (1978, 1986, 2022). Это шестой раз в истории, когда действующие чемпионы вышли в финал турнира, защитить титул удавалось только итальянцам (1934, 1938) и бразильцам (1958, 1962).
Сборная Англии 18 июля встретится в Майами с командой Франции в матче за третье место. В 1966 году англичане завоевали свой единственный титул чемпионов мира, победив в финале домашнего турнира сборную ФРГ (4:2).
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