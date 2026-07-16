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"Рубин" выкупил у "Сочи" Сааведру - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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18:41 16.07.2026 (обновлено: 19:11 16.07.2026)
"Рубин" выкупил у "Сочи" Сааведру

"Рубин" выкупил у "Сочи" Игнасио Сааведру

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИгроки "Рубина"
Игроки Рубина - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский "Рубин" выкупил чилийского полузащитника Игнасио Сааведру у "Сочи".
  • Сааведра выступал за "Рубин" на правах аренды с февраля и провел за команду 11 матчей.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Казанский "Рубин" выкупил чилийского полузащитника Игнасио Сааведру у "Сочи", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба из столицы Татарстана.
Сумма трансфера не раскрывается. Сааведра с февраля выступал за "Рубин" на правах аренды, соглашение предусматривало возможность выкупа. Чилиец провел за казанскую команду 11 матчей.
Сааведре 27 лет. Он перешел в "Сочи" из чилийского клуба "Универсидад Католика" в январе 2024 года. За сочинскую команду полузащитник провел 73 матча во всех турнирах и забил шесть мячей.
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