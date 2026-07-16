"Рубин" выкупил у "Сочи" Сааведру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казанский "Рубин" выкупил чилийского полузащитника Игнасио Сааведру у "Сочи".
- Сааведра выступал за "Рубин" на правах аренды с февраля и провел за команду 11 матчей.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Казанский "Рубин" выкупил чилийского полузащитника Игнасио Сааведру у "Сочи", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба из столицы Татарстана.
Сааведре 27 лет. Он перешел в "Сочи" из чилийского клуба "Универсидад Католика" в январе 2024 года. За сочинскую команду полузащитник провел 73 матча во всех турнирах и забил шесть мячей.