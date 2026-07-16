Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Андреа Пеллегрино в матче второго круга турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде.
- Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:3.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Андреа Пеллегрино в матче второго круга турнира категории ATP 250 в шведском Бостаде, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:3 в пользу 16-й ракетки мира Рублева. Пеллегрино занимает 138-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 2 часа 33 минуты.
В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем встречи между нидерландцем Йеспером де Йонгом и аргентинцем Себастьяном Баэсом.
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