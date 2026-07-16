Глава ФФОМС перечислил обязанности врача по здоровому долголетию

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач по медицине здорового долголетия будет выявлять признаки преждевременного старения, оценивать риски возрастных патологий и составлять индивидуальные программы коррекции биологического возраста.

Новая должность — врач по медицине здорового долголетия — появится в России 1 сентября 2026 года.

Такие специалисты будут вести прием в Центрах здорового долголетия, которые создаются на базе действующих Центров здоровья.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Врач по медицине здорового долголетия будет выявлять признаки преждевременного старения, оценивать риски возрастных патологий и составлять индивидуальные программы коррекции биологического возраста, рассказал в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

Ранее ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко сообщил в интервью РИА Новости, что новая должность - врач по медицине здорового долголетия - появится в России 1 сентября 2026 года.

"Врачи по медицине здорового долголетия будут работать с пациентами еще до появления заболеваний: выявлять признаки преждевременного старения, оценивать риски возрастных патологий и составлять индивидуальные программы коррекции биологического возраста", - сказал Баланин.