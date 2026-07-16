Рейтинг@Mail.ru
Глава ФФОМС перечислил обязанности врача по здоровому долголетию - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 16.07.2026
Глава ФФОМС перечислил обязанности врача по здоровому долголетию

Баланин: врач по здоровому долголетию будет оценивать риски патологий

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач по медицине здорового долголетия будет выявлять признаки преждевременного старения, оценивать риски возрастных патологий и составлять индивидуальные программы коррекции биологического возраста.
  • Новая должность — врач по медицине здорового долголетия — появится в России 1 сентября 2026 года.
  • Такие специалисты будут вести прием в Центрах здорового долголетия, которые создаются на базе действующих Центров здоровья.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Врач по медицине здорового долголетия будет выявлять признаки преждевременного старения, оценивать риски возрастных патологий и составлять индивидуальные программы коррекции биологического возраста, рассказал в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
Ранее ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко сообщил в интервью РИА Новости, что новая должность - врач по медицине здорового долголетия - появится в России 1 сентября 2026 года.
"Врачи по медицине здорового долголетия будут работать с пациентами еще до появления заболеваний: выявлять признаки преждевременного старения, оценивать риски возрастных патологий и составлять индивидуальные программы коррекции биологического возраста", - сказал Баланин.
Он добавил, что такие специалисты будут вести прием в Центрах здорового долголетия, которые создаются на базе действующих Центров здоровья.
Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Бокерия объяснил, как остановить процесс старения
17 июня, 06:46
 
РоссияИлья БаланинПетр ГлыбочкоФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала