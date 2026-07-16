Россия ценит позицию Китая по Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия высоко ценит взвешенную позицию Китая по ситуации вокруг Украины, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Готовы к продолжению работы над сопряжением этих двух начинаний как по линии официальных властей, так и через диалог экспертных сообществ России и Китая", - указал министр.