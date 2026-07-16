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Россия ценит позицию Китая по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 16.07.2026
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00:19 16.07.2026
Россия ценит позицию Китая по Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия высоко ценит взвешенную позицию Китая по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия высоко ценит взвешенную позицию Китая по ситуации вокруг Украины.
  • Видение председателя КНР Си Цзиньпина согласуется с проектом президента России Владимира Путина о создании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
  • Россия готова к продолжению работы над сопряжением этих двух начинаний.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия высоко ценит взвешенную позицию Китая по ситуации вокруг Украины, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Высоко ценим конструктивную, взвешенную позицию КНР по ситуации вокруг Украины, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования, основанного на установлении и устранении его первопричин", - написал министр в статье для газеты "Коммерсант", посвященной 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Видение председателя КНР Си Цзиньпина гармонично согласуется с предложенным президентом России Владимиром Путиным проектом создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, подчеркнул Лавров.
"Готовы к продолжению работы над сопряжением этих двух начинаний как по линии официальных властей, так и через диалог экспертных сообществ России и Китая", - указал министр.
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