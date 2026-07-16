В РФС рассказали об обновлении системы VAR для фиксации офсайдов

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что обновленная система определения офсайда в российском футболе протестирована и работает.

Президент РПЛ Александр Алаев ранее высказывал проблемы в работе арбитров, включая сложности с системой определения офсайдов.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил РИА Новости о том, что обновленная система определения офсайда в российском футболе протестирована и работает.

В марте президент Российской премьер-лиги (РПЛ Александр Алаев после ряда судейских скандалов высказался о проблемах в работе арбитров на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование системы видеоассистента рефери (VAR), сложности с системой определения офсайдов, а также спорные решения арбитров. После этого в РФС заявили, что работа оборудования для фиксации офсайдных линий на футбольных соревнованиях в России с помощью VAR будет улучшена с нового сезона.

"Программное обеспечение уже обновили и протестировали - все работает. Напомню, что речь идет о новых алгоритмах определения крайних точек при определении офсайда, которые позволят использовать ракурсы с разных камер - в зависимости от того, с какой лучше виден тот или иной игрок, и обеспечат более точное построение офсайдной линии. Думаю, что после нескольких туров, когда наберется достаточно материала, мы совместно с "Матч ТВ" покажем воочию, как это работает", - сказал Каманцев после проведенного РФС брифинга департамента судейства и инспектирования для тренеров клубов Российской премьер-лиги.

"Отдаем себе отчет в том, что всегда будут люди, которым не нравятся те или иные судейские решения, как и всегда останутся люди, которые увлекаются конспирологией. Однако для большей части болельщиков и специалистов многое в работе VAR станет понятнее", - отметил собеседник агентства.