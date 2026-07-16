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РФС планирует внедрить камеры на судьях в РПЛ с сезона-2026/27 - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
09:06 16.07.2026
РФС планирует внедрить камеры на судьях в РПЛ с сезона-2026/27

РФС планирует внедрить использование камер на судьях в РПЛ с сезона-2026/27

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Спартак" (Москва) - "Сочи" (Сочи)
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Сочи (Сочи) - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внедрение камер на судьях в РПЛ планируется в предстоящем сезоне.
  • Система нательных видеокамер для арбитров впервые была использована на чемпионате мира по футболу, который проходил в США, Канаде и Мексике.
  • Технический вопрос по внедрению камер на судьях в РПЛ сейчас прорабатывается, политический вопрос о необходимости этого нововведения уже решен.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Внедрение камер на судьях в Российской премьер-лиге (РПЛ) планируется в предстоящем сезоне, заявил РИА Новости председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.
На проходящем с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике чемпионате мира по футболу впервые была использована система нательных видеокамер для арбитров.
«
"Камеры на судьях мы сейчас тестируем с "Матч ТВ". Уже пробовали во Второй лиге "Б", на одном из матчей ФНЛ в ближайшее время будет. Это те форматы и изменения, которые мы поддерживаем: они дадут больше динамики при показе. Это не только оживляет картинку для телезрителя, но и позволяет получить хороший видеоматериал для обучения арбитров - у нас есть специальные занятия для судей, когда они находятся под высокой физической нагрузкой, подбегают к монитору для принятия решения. Картинка с тактической камеры полезна, но будет любопытнее, когда судья "в мыле" подбежит и будет видеть момент со своего же специфического ракурса", - сказал Каманцев.
"Рассчитываем, что в РПЛ это появится в этом сезоне. Сейчас идет техническая обкатка, чтобы не было никаких технических сбоев в коммуникации. Политический вопрос о том, что это нужно делать, уже принят", - добавил собеседник агентства.
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля. В этот день ЦСКА в Москве примет калининградскую "Балтику".
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