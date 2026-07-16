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Рада утвердила 16 новых министров после отставки предыдущего правительства - РИА Новости, 16.07.2026
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16:46 16.07.2026 (обновлено: 20:38 16.07.2026)
Рада утвердила 16 новых министров после отставки предыдущего правительства

Рада утвердила новых министров, оставив пустовать лишь кресла глав МИД и МО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Украины утвердил 16 новых министров после отставки прежнего правительства.
  • Сергей Корецкий назначен премьер-министром.
  • Посты глав МИД и Минобороны остались вакантными.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Верховная рада Украины утвердила новый состав кабинета министров, за исключением глав МИД и Минобороны.
Часть чиновников сохранили свои посты:
  • Денис Шмыгаль остался главой Министерства энергетики;
  • Татьяна Бережная — гуманитарной политики;
  • Сергей Марченко — финансов;
  • Денис Улютин — социальной политики;
  • Матвей Бедный — молодежи и спорта;
  • Виктор Ляшко — здравоохранения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Украинцы отправляют Зеленскому матерные стикеры из-за отставки Федорова
Вчера, 16:35
Новые назначения:
  • Всеволод Ченцов стал министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Виталий Безгин — по делам общин и территорий;
  • Андрей Бутенко — образования;
  • Иван Выговский — внутренних дел;
  • Тарас Высоцкий — аграрной политики;
  • Николай Калашник — инфраструктуры и транспорта;
  • Виталий Ким — по делам ветеранов;
  • Александр Кравченко — экономики и окружающей среды;
  • Денис Маслов — юстиции;
  • Оксана Ферчук — цифровой трансформации.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Рада на месяц ушла на каникулы, так и не назначив глав Минобороны и МИД
Вчера, 18:39
Позднее Владимир Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.
Во вторник украинский парламент уволил с поста председателя правительства Юлию Свириденко, что привело к отставке всего прежнего кабинета. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, связанный с делом Тимура Миндича — соратника Владимира Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики.
Свириденко проработала в должности менее года. Западные СМИ и эксперты отмечали, что такая частота обновлений в украинской власти разрушительна, а сами кадровые новации происходят из-за конфликтов между отдельными людьми.
Митинги на Украине против отставки министра обороны Федорова - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
На Украине проходят митинги против отставки министра обороны Федорова
Вчера, 11:03
 
В миреУкраинаСергей КорецкийДенис ШмыгальАндрей БутенкоНафтогаз Украины
 
 
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