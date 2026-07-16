Рада утвердила 16 новых министров после отставки предыдущего правительства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Украины утвердил 16 новых министров после отставки прежнего правительства.
- Сергей Корецкий назначен премьер-министром.
- Посты глав МИД и Минобороны остались вакантными.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Верховная рада Украины утвердила новый состав кабинета министров, за исключением глав МИД и Минобороны.
Часть чиновников сохранили свои посты:
- Денис Шмыгаль остался главой Министерства энергетики;
- Татьяна Бережная — гуманитарной политики;
- Сергей Марченко — финансов;
- Денис Улютин — социальной политики;
- Матвей Бедный — молодежи и спорта;
- Виктор Ляшко — здравоохранения.
Новые назначения:
- Всеволод Ченцов стал министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Виталий Безгин — по делам общин и территорий;
- Андрей Бутенко — образования;
- Иван Выговский — внутренних дел;
- Тарас Высоцкий — аграрной политики;
- Николай Калашник — инфраструктуры и транспорта;
- Виталий Ким — по делам ветеранов;
- Александр Кравченко — экономики и окружающей среды;
- Денис Маслов — юстиции;
- Оксана Ферчук — цифровой трансформации.
Позднее Владимир Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.
Во вторник украинский парламент уволил с поста председателя правительства Юлию Свириденко, что привело к отставке всего прежнего кабинета. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, связанный с делом Тимура Миндича — соратника Владимира Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики.
Свириденко проработала в должности менее года. Западные СМИ и эксперты отмечали, что такая частота обновлений в украинской власти разрушительна, а сами кадровые новации происходят из-за конфликтов между отдельными людьми.