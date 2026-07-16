Краткий пересказ от РИА ИИ Рада назначила главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, связанного с делом Тимура Миндича, новым премьером Украины.

За это решение проголосовали 289 депутатов.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Верховная рада назначила главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, связанного с делом Тимура Миндича, премьер-министром Украины.

За это решение проголосовали 289 депутатов.

Парламент 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. Она пробыла на этой должности менее года.

Западные СМИ и эксперты отмечали, что такая частота обновлений в украинской власти разрушительна, а сами новации происходят из-за конфликтов между отдельными людьми.

Как выяснило РИА Новости, изучив ежегодную декларацию Корецкого, он записал все машины и несколько компаний на жену и, предположительно, ее дочь.

Преступное прошлое Корецкого

Корецкий в ноябре 2022 года стал директором госкомпании "Укрнафта", которой в 2023-м передали управление над "Укрнефтебурением". Эта фирма ранее принадлежала олигарху Игорю Коломойскому *. Она же впоследствии всплывет в громком расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По информации парламентария Алексея Гончаренко*, Корецкий был главным исполнителем плана по захвату "Укрнафтобурения". Депутат отмечал, что он — стопроцентный человек Тимура Миндича , а тот, в свою очередь, был ключевым фигурантом расследования.

При этом указывается, что Корецкий чуть ли не ежедневно посещал квартиру Миндича и именно ему передали контроль над компанией.