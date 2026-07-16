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Рада назначила Корецкого, связанного с делом Миндича, новым премьером - РИА Новости, 16.07.2026
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12:16 16.07.2026 (обновлено: 15:09 16.07.2026)
Рада назначила Корецкого, связанного с делом Миндича, новым премьером

Верховная рада назначила Корецкого новым премьером Украины вместо Свириденко

© REUTERS / Andrii NesterenkoСергей Корецкий на заседании Верховной рады. 16 июля 2026
Сергей Корецкий на заседании Верховной рады. 16 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Сергей Корецкий на заседании Верховной рады. 16 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рада назначила главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, связанного с делом Тимура Миндича, новым премьером Украины.
  • За это решение проголосовали 289 депутатов.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Верховная рада назначила главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, связанного с делом Тимура Миндича, премьер-министром Украины.
За это решение проголосовали 289 депутатов.
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Парламент 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. Она пробыла на этой должности менее года.
Западные СМИ и эксперты отмечали, что такая частота обновлений в украинской власти разрушительна, а сами новации происходят из-за конфликтов между отдельными людьми.
Как выяснило РИА Новости, изучив ежегодную декларацию Корецкого, он записал все машины и несколько компаний на жену и, предположительно, ее дочь.
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Преступное прошлое Корецкого

Корецкий в ноябре 2022 года стал директором госкомпании "Укрнафта", которой в 2023-м передали управление над "Укрнефтебурением". Эта фирма ранее принадлежала олигарху Игорю Коломойскому*. Она же впоследствии всплывет в громком расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
По информации парламентария Алексея Гончаренко*, Корецкий был главным исполнителем плана по захвату "Укрнафтобурения". Депутат отмечал, что он — стопроцентный человек Тимура Миндича, а тот, в свою очередь, был ключевым фигурантом расследования.
При этом указывается, что Корецкий чуть ли не ежедневно посещал квартиру Миндича и именно ему передали контроль над компанией.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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УкраинаВерховная Рада УкраиныВ миреТимур МиндичВладимир ЗеленскийНафтогаз УкраиныСергей Корецкий
 
 
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