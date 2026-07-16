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В Раде потребовали уволить Сырского - РИА Новости, 16.07.2026
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15:31 16.07.2026 (обновлено: 19:25 16.07.2026)
В Раде потребовали уволить Сырского

Нардеп Безуглая призвала к отставке Сырского вместо Федорова

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку вместо экс-главы Минобороны Михаила Федорова.
  • Такой лозунг она опубликовала в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку вместо экс-главы Минобороны Михаила Федорова, считает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
Во время заседания Рады она подняла планшет с соответствующим призывом.
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Как писала "Украинская правда", глава киевского режима на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте министра с Сырским и армией. Он утверждает, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он это сделать не может.
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