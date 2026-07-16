Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку вместо экс-главы Минобороны Михаила Федорова.
- Такой лозунг она опубликовала в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку вместо экс-главы Минобороны Михаила Федорова, считает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
Во время заседания Рады она подняла планшет с соответствующим призывом.
Федоров провел в должности всего полгода. По словам парламентария Ярослава Железняка, Владимир Зеленский обвинил бывшего главу оборонного ведомства в провале реформы ТЦК.
Как писала "Украинская правда", глава киевского режима на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о системном и нерешаемом конфликте министра с Сырским и армией. Он утверждает, что уволить следовало бы обоих, но сейчас он это сделать не может.
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