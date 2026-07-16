В Воронежской области силы ПВО уничтожили восемь БПЛА за сутки

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили высокоскоростную цель и восемь БПЛА в Воронежской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.

Он добавил, что обломки БПЛА повредили стену и остекление частного дома в пригороде Воронежа, а также легковой автомобиль.