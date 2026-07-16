В Воронежской области силы ПВО уничтожили восемь БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили одну высокоскоростную цель и восемь БПЛА в Воронежской области.
- Обломки БПЛА повредили стену и остекление частного дома в пригороде Воронежа, а также легковой автомобиль, но пострадавших нет.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили высокоскоростную цель и восемь БПЛА в Воронежской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.
Он добавил, что обломки БПЛА повредили стену и остекление частного дома в пригороде Воронежа, а также легковой автомобиль.
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