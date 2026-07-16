Пушков призвал страны ЕС подумать, прикроет ли их НАТО в случае конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ Алексей Пушков считает, что страны Северной и Восточной Европы, заявляющие о готовности воевать с Россией, должны задуматься о том, прикроет ли их НАТО в случае конфликта.

По мнению сенатора, эти страны в случае конфликта будут требовать защиты у Дональда Трампа.

Девять стран Европы, призвавшие перестать финансировать Международный олимпийский комитет из-за его решения по России, составляют ядро наиболее враждебных России стран ЕС, добавил политик.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Страны Северной и Восточной Европы, заявляющие о готовности воевать с Россией, должны подумать, прикроет ли их НАТО в случае конфликта, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.

"Вся их (стран Северной и Восточной Европы - ред.) смелость и решительность - оттого, что они считают себя прикрытыми США и НАТО. Но гарантий этого нет. Вот о чем им надо бы подумать. Но, видимо, мозгов не хватает", - написал член комитета в своем Telegram-канале

Сенатор также добавил, что эти страны в настоящее время "бьют себя в грудь и кричат", что готовы воевать с Россией, но в случае конфликта тут же побегут "скулить и требовать" от президента США Дональда Трампа, чтобы их защитили.

"Девять стран Европы, призвавшие перестать финансировать МОК (Международный олимпийский комитет) из-за его решения по России, составляют ядро наиболее враждебных России стран ЕС", - добавил политик.

Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов. Позднее Эстония с восемью странами-партнерами обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые допустили россиян.