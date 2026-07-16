Рейтинг@Mail.ru
Пушков призвал страны ЕС подумать, прикроет ли их НАТО в случае конфликта - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 16.07.2026
Пушков призвал страны ЕС подумать, прикроет ли их НАТО в случае конфликта

Пушков призвал страны Европы подумать, прикроет ли их НАТО в случае конфликта

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Пушков считает, что страны Северной и Восточной Европы, заявляющие о готовности воевать с Россией, должны задуматься о том, прикроет ли их НАТО в случае конфликта.
  • По мнению сенатора, эти страны в случае конфликта будут требовать защиты у Дональда Трампа.
  • Девять стран Европы, призвавшие перестать финансировать Международный олимпийский комитет из-за его решения по России, составляют ядро наиболее враждебных России стран ЕС, добавил политик.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Страны Северной и Восточной Европы, заявляющие о готовности воевать с Россией, должны подумать, прикроет ли их НАТО в случае конфликта, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.
"Вся их (стран Северной и Восточной Европы - ред.) смелость и решительность - оттого, что они считают себя прикрытыми США и НАТО. Но гарантий этого нет. Вот о чем им надо бы подумать. Но, видимо, мозгов не хватает", - написал член комитета в своем Telegram-канале.
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
МОК встал на защиту России. Европейские провокаторы получили жесткий ответ
Вчера, 17:47
Сенатор также добавил, что эти страны в настоящее время "бьют себя в грудь и кричат", что готовы воевать с Россией, но в случае конфликта тут же побегут "скулить и требовать" от президента США Дональда Трампа, чтобы их защитили.
"Девять стран Европы, призвавшие перестать финансировать МОК (Международный олимпийский комитет) из-за его решения по России, составляют ядро наиболее враждебных России стран ЕС", - добавил политик.
Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов. Позднее Эстония с восемью странами-партнерами обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые допустили россиян.
Президент РФ Владимир Путин называл заявления о возможности нападения России на НАТО не просто бредом, а провокацией. Он также отмечал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
СМИ: НАТО не видит признаков подготовки России к конфликту с альянсом
11 июля, 15:15
 
В миреРоссияВосточная ЕвропаСШААлексей ПушковДональд ТрампНАТОСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала