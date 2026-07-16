Радио Sputnik, ON Медиа и CMG запускают проект "Добрые соседи"

Владимир Путин и Ху Цзиньтао подписали совместную декларацию, в которой подводятся итоги реализации Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Владимир Путин и Ху Цзиньтао подписали совместную декларацию, в которой подводятся итоги реализации Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

МОСКВА, 16 июля - РИА Новости. Проект посвящён ключевым направлениям российско-китайского сотрудничества – культуре, образованию, науке, экономике, энергетике, туризму, спорту и молодёжной политике.

Радио Sputnik совместно с холдингом ON Медиа, Медиакорпорацией Китая (CMG) и телеканалом "Известия" представляет новый просветительский проект "Добрые соседи", приуроченный к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Цель проекта – показать, как стратегическое партнёрство России и Китая способствует развитию гуманитарных связей, реализации совместных инициатив и укреплению взаимопонимания между народами двух стран.

"Россию и Китай связывает огромная история взаимного уважения и добрососедства, а память о совместной борьбе против японского милитаризма во время Второй мировой войны остаётся важной частью общего исторического наследия наших народов. Сегодня это наследие служит прочной основой для развития стратегического партнёрства. Нашей задачей было объективно рассказывать обо всех гранях этого сотрудничества", – отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.

Ведущими проекта стали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, официальный представитель МИД России Мария Захарова и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

"Добрые соседи – это пример того, как просветительский медиапроект может объединить государственные институты, крупнейшие средства массовой информации России и Китая и современные цифровые форматы. Мы рассчитываем, что проект поможет широкой аудитории лучше узнать историю и современное содержание российско-китайского сотрудничества", – заявила генеральный директор холдинга ON Медиа Софья Митрофанова.

Проект реализован при экспертной поддержке Российского исторического общества

и Российского военно-исторического общества.

"Проект "Добрые соседи" отражает всю ширину российско-китайского китайского взаимодействия. В нём мы раскрыли, как межгосударственные отношения идут во благо нашим гражданам", – подчеркнулруководитель Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь.

Выпуски будут выходить в федеральном эфире и социальных сетях Радио Sputnik, на просветительском портале "Хроники времени" холдинга ON Медиа, а также в эфире

и на цифровых ресурсах Медиакорпорации Китая и телеканала "Известия".

Радио Sputnik – информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в Международную медиагруппу "Россия сегодня". Вещает в FM-диапазоне и на цифровых платформах. По данным компании "Медиалогия", является одной из наиболее цитируемых радиостанций России.

ON Медиа (ранее - МТС Медиа) – контентный холдинг, объединяющий развлекательные бизнесы группы МТС. В его состав входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл, а также компания МТС Live, развивающая билетные сервисы Ticketland и Ticketscloud, продюсерский центр ON Шоу и федеральную сеть концертных площадок.

Медиакорпорация Китая – крупнейшая медиакомпания КНР, основанная в 2018 году. В её состав входит Центральное телевидение Китая (CCTV), Народное радио Китая (СNR) и Международное радио Китая (CRI).