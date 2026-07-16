Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливо в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство одобрило меры по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов.
- Кроме того, на заседании рассматривались поправки к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Правительство утвердило решения по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов, сообщил РИА Новости источник.
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"Меры одобрены", — сказал собеседник агентства.
Заседание прошло под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Также рассматривались поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.
В России этим летом наблюдаются перебои с поставками топлива. Президент Владимир Путин назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов.
Правительство уже запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта ГСМ и роста производства в стране.
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