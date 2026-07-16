Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливо в России

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Правительство утвердило решения по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов , сообщил РИА Новости источник.

Заседание прошло под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Также рассматривались поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.