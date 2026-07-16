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Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливо в России - РИА Новости, 16.07.2026
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15:21 16.07.2026 (обновлено: 17:43 16.07.2026)

Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливо в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство одобрило меры по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов.
  • Кроме того, на заседании рассматривались поправки к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Правительство утвердило решения по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов, сообщил РИА Новости источник.
«

"Меры одобрены", — сказал собеседник агентства.

Заседание прошло под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Также рассматривались поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.
В России этим летом наблюдаются перебои с поставками топлива. Президент Владимир Путин назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов.
Правительство уже запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта ГСМ и роста производства в стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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