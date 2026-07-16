Пассажиры на станции метро в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Пассажиры на станции метро в Санкт-Петербурге

В Петербурге троим подросткам стало плохо в метро

Краткий пересказ от РИА ИИ Троим подросткам 12, 14 и 15 лет стало плохо на станции метро «Пионерская» в Петербурге, их госпитализировали.

Подростки находились в сознании и объяснили свое состояние перегревом на солнце, так как возвращались из похода.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Троим подросткам 12, 14 и 15 лет стало плохо в метро в Петербурге, их госпитализировали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на станции метро "Пионерская", троим подросткам 12, 14 и 15 лет стало плохо, на это обратили внимание прохожие и вызвали скорую помощь. Их госпитализировали", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что сами подростки находились в сознании, их сопровождали взрослые.

"Они пояснили свое состояние тем, что перегрелись на солнце, так как возвращались из похода", - отметил собеседник.