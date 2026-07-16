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В Петербурге троим подросткам стало плохо в метро - РИА Новости, 16.07.2026
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22:31 16.07.2026
В Петербурге троим подросткам стало плохо в метро

В Петербурге троим подросткам стало плохо в метро, их госпитализировали

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПассажиры на станции метро в Санкт-Петербурге
Пассажиры на станции метро в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пассажиры на станции метро в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Троим подросткам 12, 14 и 15 лет стало плохо на станции метро «Пионерская» в Петербурге, их госпитализировали.
  • Подростки находились в сознании и объяснили свое состояние перегревом на солнце, так как возвращались из похода.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Троим подросткам 12, 14 и 15 лет стало плохо в метро в Петербурге, их госпитализировали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел на станции метро "Пионерская", троим подросткам 12, 14 и 15 лет стало плохо, на это обратили внимание прохожие и вызвали скорую помощь. Их госпитализировали", - рассказал собеседник агентства.
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Он добавил, что сами подростки находились в сознании, их сопровождали взрослые.
"Они пояснили свое состояние тем, что перегрелись на солнце, так как возвращались из похода", - отметил собеседник.
В правоохранительных органах указали, что обстоятельства и подробности произошедшего уточняются.
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