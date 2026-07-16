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Подросток, пострадавший при буксировке понтонов, находится в коме - РИА Новости, 16.07.2026
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20:59 16.07.2026
Подросток, пострадавший при буксировке понтонов, находится в коме

Пострадавший при буксировке понтонов подросток подключен к ИВЛ

© Fotolia / Sudok1Искусственная вентиляция легких
Искусственная вентиляция легких - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Fotolia / Sudok1
Искусственная вентиляция легких. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге 17-летний подросток получил травмы при буксировке понтонов в районе Шкиперского канала.
  • Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
  • Подросток находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, медики борются за его жизнь.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, который получил травмы при буксировке понтонов в районе Шкиперского канала в Санкт-Петербурге, находится в коме, медики борются за его жизнь, сообщила сестра пострадавшего.
Согласно материалам в канале Северо-Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ на платформе "Макс", 7 июля водитель судна, буксировавшего понтон от Шкиперского канала к яхт-клубу, привлек к этой работе 17-летнего юношу. В ходе движения от понтона оторвался буксировочный трос, от удара которого подросток получил травмы. Уголовное дело возбуждено по части 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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В четверг девушка, представившаяся сестрой пострадавшего, опубликовала в соцсетях сообщение о поиске очевидцев инцидента. По ее словам, ее младший брат получил "тяжелейшие травмы головы".
"Сейчас... (он - ред.) находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, врачи уже несколько дней борются за его жизнь", – говорится в сообщении.
Официальным комментарием медиков о состоянии пострадавшего РИА Новости пока не располагает.
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