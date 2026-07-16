Подросток, пострадавший при буксировке понтонов, находится в коме

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге 17-летний подросток получил травмы при буксировке понтонов в районе Шкиперского канала.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Подросток находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, медики борются за его жизнь.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, который получил травмы при буксировке понтонов в районе Шкиперского канала в Санкт-Петербурге, находится в коме, медики борются за его жизнь, сообщила сестра пострадавшего.

Согласно материалам в канале Северо-Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ на платформе "Макс", 7 июля водитель судна, буксировавшего понтон от Шкиперского канала к яхт-клубу, привлек к этой работе 17-летнего юношу. В ходе движения от понтона оторвался буксировочный трос, от удара которого подросток получил травмы. Уголовное дело возбуждено по части 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В четверг девушка, представившаяся сестрой пострадавшего, опубликовала в соцсетях сообщение о поиске очевидцев инцидента. По ее словам, ее младший брат получил "тяжелейшие травмы головы".

"Сейчас... (он - ред.) находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, врачи уже несколько дней борются за его жизнь", – говорится в сообщении.