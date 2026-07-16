Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге открыли выставку "Фотолетопись Санкт-Петербурга" - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 16.07.2026
В Петербурге открыли выставку "Фотолетопись Санкт-Петербурга"

В Петропавловской крепости открыли выставку "Фотолетопись Санкт-Петербурга"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетропавловская крепость в Санкт-Петербурге
Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выставка «Фотолетопись Санкт-Петербурга» открылась в четверг в выставочном зале Иоанновского равелина Петропавловской крепости.
  • Экспозицию открывает комплекс фотографий, посвященных празднованию 300-летия Санкт-Петербурга, а также блок снимков, посвященных Пискаревскому мемориальному кладбищу, включая редкие кадры посещения мемориала Самантой Смит.
  • На выставке представлены репортажные фотографии, где запечатлены почетные граждане Санкт-Петербурга, в том числе президент России Владимир Путин и первый мэр города Анатолий Собчак.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Выставка "Фотолетопись Санкт-Петербурга", где представлена хроника знаковых событий современной истории города, а также портреты его почетных граждан, открылась в четверг в выставочном зале Иоанновского равелина Петропавловской крепости, сообщили РИА Новости в государственном музее истории Санкт-Петербурга.
"Сегодня состоялось торжественное открытие выставки "Фотолетопись Санкт-Петербурга", – сказала собеседница агентства.
Коронация императора Николая II и его супруги императрицы Александры Федоровны в Успенском соборе Московского Кремля, 14 мая 1896 года - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Выставка о коронации российских императоров открылась в Екатеринбурге
15 июля, 22:14
Согласно материалам музея истории, экспозицию открывает комплекс фотографий, посвященных празднованию 300-летия Санкт-Петербурга. В их числе не только снимки официальных мероприятий, но и фото Невского проспекта во время праздничных гуляний.
Другой блок фотографий посвящен Пискаревскому мемориальному кладбищу. В него входят и редкие кадры посещения этого мемориала американской школьницей Самантой Смит во время ее визита в СССР.
Также на выставке представлены репортажные фотографии, где запечатлены почетные граждане Санкт-Петербурга, включая президента России Владимира Путина и первого мэра города Анатолия Собчака.
Выставка "Фотолетопись Санкт-Петербурга", которая включает около 90 фотографий, будет работать в Петропавловке до 30 августа.
В Музее природы и человека - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Выставка о традициях и обрядах русской свадьбы открылась в Югре
13 июля, 20:13
 
Санкт-ПетербургСССРРоссияВладимир ПутинАнатолий СобчакОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала