В Петербурге открыли выставку "Фотолетопись Санкт-Петербурга"

Краткий пересказ от РИА ИИ Выставка «Фотолетопись Санкт-Петербурга» открылась в четверг в выставочном зале Иоанновского равелина Петропавловской крепости.

Экспозицию открывает комплекс фотографий, посвященных празднованию 300-летия Санкт-Петербурга, а также блок снимков, посвященных Пискаревскому мемориальному кладбищу, включая редкие кадры посещения мемориала Самантой Смит.

На выставке представлены репортажные фотографии, где запечатлены почетные граждане Санкт-Петербурга, в том числе президент России Владимир Путин и первый мэр города Анатолий Собчак.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Выставка "Фотолетопись Санкт-Петербурга", где представлена хроника знаковых событий современной истории города, а также портреты его почетных граждан, открылась в четверг в выставочном зале Иоанновского равелина Петропавловской крепости, сообщили РИА Новости в государственном музее истории Санкт-Петербурга.

"Сегодня состоялось торжественное открытие выставки "Фотолетопись Санкт-Петербурга", – сказала собеседница агентства.

Согласно материалам музея истории, экспозицию открывает комплекс фотографий, посвященных празднованию 300-летия Санкт-Петербурга . В их числе не только снимки официальных мероприятий, но и фото Невского проспекта во время праздничных гуляний.

Другой блок фотографий посвящен Пискаревскому мемориальному кладбищу. В него входят и редкие кадры посещения этого мемориала американской школьницей Самантой Смит во время ее визита в СССР

Также на выставке представлены репортажные фотографии, где запечатлены почетные граждане Санкт-Петербурга, включая президента России Владимира Путина и первого мэра города Анатолия Собчака.