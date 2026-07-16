Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина выстрелил из травматики во время конфликта на рынке - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 16.07.2026
В Петербурге мужчина выстрелил из травматики во время конфликта на рынке

МВД: в Петербурге мужчина выстрелил из травматики во время конфликта на рынке

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На рынке на улице Массальского в Красносельском районе Петербурга произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета.
  • В результате происшествия никто не пострадал, один из участников конфликта доставлен в отдел полиции, сотрудники полиции проводят проверку.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Конфликт на рынке в Красносельском районе Петербурга закончился стрельбой из травматического оружия, в результате которой никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
«
"Сегодня утром на рынке, расположенном на улице Массальского, произошел конфликт между двумя мужчинами. В ходе конфликта один из мужчин произвел выстрел из травматического пистолета", - сообщает пресс-служба.
По предварительным данным, причиной ссоры стало то, что один мужчина задел коробками автомобиль другого. По информации ГУМВД, предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.
"В настоящее время один из участников конфликта доставлен в отдел полиции. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего", - уточнили в пресс-службе.
Кадр видео с дракой сотрудника алкомаркета и двух посетителей - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
На востоке Москвы сотрудник алкомаркета выстрелил в посетителя в потасовке
6 апреля, 16:49
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала