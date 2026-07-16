В Петербурге мужчина выстрелил из травматики во время конфликта на рынке

Краткий пересказ от РИА ИИ На рынке на улице Массальского в Красносельском районе Петербурга произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета.

В результате происшествия никто не пострадал, один из участников конфликта доставлен в отдел полиции, сотрудники полиции проводят проверку.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Конфликт на рынке в Красносельском районе Петербурга закончился стрельбой из травматического оружия, в результате которой никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

« "Сегодня утром на рынке, расположенном на улице Массальского, произошел конфликт между двумя мужчинами. В ходе конфликта один из мужчин произвел выстрел из травматического пистолета", - сообщает пресс-служба.

По предварительным данным, причиной ссоры стало то, что один мужчина задел коробками автомобиль другого. По информации ГУМВД, предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.