В Петербурге трехлетняя девочка утонула в болоте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Саперный Колпинского района Санкт-Петербурга трехлетняя девочка потерялась во время прогулки с семьей и утонула в болоте.
- Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Трехлетняя девочка потерялась в поселке Саперный Колпинского района Санкт-Петербурга и утонула в болоте, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
По данным следствия, в среду девочка 2023 года рождения во время прогулки со своей семьей потерялась из поля зрения родственников. Позже тело ребенка обнаружили без признаков жизни на болотистом участке местности в поселке Саперный Колпинского района. При осмотре следов насильственной смерти не установлено.
"Следственным отделом по Колпинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту обнаружения тела ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что в ходе следствия также будет дана оценка действиям родителей девочки. Прокуратура Санкт-Петербурга проинформировала, что контролирует установление обстоятельств гибели девочки.
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