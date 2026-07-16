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В Петербурге трехлетняя девочка утонула в болоте - РИА Новости, 16.07.2026
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11:16 16.07.2026
В Петербурге трехлетняя девочка утонула в болоте

В Петербурге трехлетняя девочка потерялась и утонула в болоте

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Саперный Колпинского района Санкт-Петербурга трехлетняя девочка потерялась во время прогулки с семьей и утонула в болоте.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Трехлетняя девочка потерялась в поселке Саперный Колпинского района Санкт-Петербурга и утонула в болоте, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
По данным следствия, в среду девочка 2023 года рождения во время прогулки со своей семьей потерялась из поля зрения родственников. Позже тело ребенка обнаружили без признаков жизни на болотистом участке местности в поселке Саперный Колпинского района. При осмотре следов насильственной смерти не установлено.
"Следственным отделом по Колпинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту обнаружения тела ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что в ходе следствия также будет дана оценка действиям родителей девочки. Прокуратура Санкт-Петербурга проинформировала, что контролирует установление обстоятельств гибели девочки.
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