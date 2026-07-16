Жена Овечкина рассказала, за кого хоккеист болел в полуфинале ЧМ-2026

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин болел за сборную Аргентины в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу против команды Англии, следует из видео, опубликованного его супругой Анастасией в сториз Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

В среду сборная Аргентины обыграла команду Англии (2:1) и второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. На опубликованном видео Овечкин вместе с сыновьями смотрит игру и празднует голы аргентинцев.

За день до матча Овечкин заявил "Матч ТВ", что рассчитывает увидеть в финале сборные Испании и Англии, так как английская команда сильнее аргентинской. При этом россиянин заявил, что будет болеть за капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Ранее представитель хоккеиста Глеб Чистяков заявил РИА Новости, что Овечкин планирует посетить финал чемпионата мира. В решающем матче, который пройдет 19 июля в Нью-Йорке, встретятся сборные Испании и Аргентины.