Сторона Козьякова рассчитывает снизить сумму долга перед боксером Цзю

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"Сумма основного долга на сегодняшний день - 2,7 миллиона рублей, без учёта тех услуг, которые Цзю признал на очной ставке, но отказывается зачесть. Как только мы сделаем полный расчет с применением рыночных цен на аналогичные услуги за тот период, возможно, останется всего полтора миллиона рублей", — сказала адвокат.