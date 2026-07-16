Сторона Козьякова рассчитывает снизить сумму долга перед боксером Цзю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Остаток основного долга Игоря Козьякова перед Константином Цзю составляет 2,7 миллиона рублей.
- Адвокат Козьякова Ольга Карлова сообщила, что сумма долга может быть уменьшена до 1,5 миллиона рублей после полного расчета с применением рыночных цен на услуги, которые Цзю признал на очной ставке.
- Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Козьякова было возбуждено в ноябре 2025 года по заявлению Цзю.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Остаток основного долга обвиняемого в мошенничестве Игоря Козьякова перед бывшим чемпионом мира по боксу Константином Цзю составляет 2,7 миллиона рублей, эта сумма может быть уменьшена до 1,5 миллионов, сообщила РИА Новости адвокат Козьякова Ольга Карлова.
Уголовное дело в отношении учредителя детского развивающего центра "Катюша" Козьякова о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в ноябре 2025 года по заявлению Цзю. Как сообщала Карлова, в 2018–2019 годах Цзю одолжил Козьякову деньги, однако 7 миллиона рублей ему не вернули. Во вторник в полиции между сторонами состоялась очная ставка, которая продлилась более восьми часов.
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"Сумма основного долга на сегодняшний день - 2,7 миллиона рублей, без учёта тех услуг, которые Цзю признал на очной ставке, но отказывается зачесть. Как только мы сделаем полный расчет с применением рыночных цен на аналогичные услуги за тот период, возможно, останется всего полтора миллиона рублей", — сказала адвокат.
Защита Козьякова настаивает на гражданско-правовом характере спора: займы оформлены официально, часть средств — около 1,75 миллиона рублей — возвращена, а споры уже рассматривались в суде. В 2022 году суд обязал Козьякова выплатить Цзю 13,4 миллиона, позже предприниматель добился встречного взыскания более 2 миллионов за услуги центра. С учётом этих сумм, по данным адвоката, основной долг погашен на 4,247 миллиона рублей.